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Беларуские хакеры заявили о взломе государственного сайта: это месть за объявление о закупке 200 бронежилетов

15.09.2020 16:01 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Около 14:30 потерялся доступ к сайтам госзакупок и товарной биржи. В своем телеграм-канале «Кибер Партизаны» взяли ответственность за взлом двух ресурсов на себя: они объяснили это местью за размещенное на государственном сайте объявление о закупке бронижилетов. «Нечего броники в мирной стране закупать», — написали хакеры.

Как раз сегодня СМИ обратили внимание, что Мингорисполком через сайт госзакупок хочет закупить 200 бронежилетов. Примерная стоимость — 240 тысяч рублей (более 92,5 тысячи долларов по текущему курсу); деньги планируют потратить из местного бюджета. 

В пресс-службе биржи хакерскую атаку на сайт отрицают. «Если вы хотите спросить, ломают ли нас, то «нет». Идет тестирование сайта на уязвимости», — цитирует Onliner комментарий пресс-службы биржи. Схожий по смыслу комментарий дала и служба техподдержки сайта госзакупок.

Напомним, воинствующее объединение хакеров и IT-разработчиков Беларуси возникло как ответ на политику Александра Лукашенко, которую они осуждают. Однажды через телеграм-канал «Кибер Партизаны» объединение даже пригрозило так называемому президенту обрушить налоговую, энергетическую и банковскую системы, если 13 сентября задержат «хотя бы одного» протестующего.

Но в тот день, по сведениям МВД, задержали больше 700 человек. Также хакеры требовали от Лукашенко выйти с громкоговорителем из Дворца Независимости и извиниться перед беларуским народом. Реакции Лукашенко на это не последовало.

 
 
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Около 14:30 потерялся доступ к сайтам госзакупок и товарной биржи. В своем телеграм-канале «Кибер Партизаны» взяли ответственность за взлом двух ресурсов на себя:...
 
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