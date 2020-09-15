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Беларуские хакеры заявили о взломе государственного сайта: это месть за объявление о закупке 200 бронежилетов
Источник материала: KYKY>
Около 14:30 потерялся доступ к сайтам
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В пресс-службе биржи хакерскую атаку на сайт отрицают. «Если вы хотите спросить, ломают ли нас, то «нет». Идет тестирование сайта на уязвимости», —
Напомним, воинствующее объединение хакеров и IT-разработчиков Беларуси возникло как ответ на политику Александра Лукашенко, которую они осуждают. Однажды через телеграм-канал «Кибер Партизаны» объединение даже пригрозило так называемому президенту обрушить налоговую, энергетическую и банковскую системы, если 13 сентября задержат «хотя бы одного» протестующего.
Но в тот день, по сведениям МВД, задержали больше 700 человек. Также хакеры требовали от Лукашенко выйти с громкоговорителем из Дворца Независимости и извиниться перед беларуским народом. Реакции Лукашенко на это не последовало.
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Беларуские хакеры заявили о взломе государственного сайта: это месть за объявление о закупке 200 бронежилетов
Около 14:30 потерялся доступ к сайтам госзакупок и товарной биржи. В своем телеграм-канале «Кибер Партизаны» взяли ответственность за взлом двух ресурсов на себя:...
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