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Белорусские военные прибыли на учения в России
15.09.2020 16:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 15 сен – Sputnik. Белорусские военные прибыли на российскую территорию для участия в учениях с российскими коллегами, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
© Sputnik / Виктор Толочко
"Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь прибыли на полигон "Капустин Яр" где примут участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", проводимом с 21 по 26 сентября", - уточнили в российском оборонном ведомстве.
При этом в пресс-службе отметили, что во время учений белорусские военные составе коалиционной группировки войск отработают вопросы ведения обороны, отражения воздушных ударов противника, перехода в наступление и последующего его разгрома.
Белорусские вооруженные силы для участия в учении "Кавказ-2020" направили около 350 солдат, более 30 танков и боевых машин пехоты, а также шесть самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".
Ранее пресс-служба белорусского оборонного ведомства сообщила, что на полигон Брестский прибыли российские десантники для участия в совместном учении "Славянское братство - 2020".
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Полигон "Капустин Яр" станет площадкой для проведения стратегических учений, в ходе которых будут отработаны вопросы ведения обороны коалиционной группировки...
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