Белорусские военные прибыли на учения в России

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. Белорусские военные прибыли на российскую территорию для участия в учениях с российскими коллегами, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

"Подразделения вооруженных сил Республики Беларусь прибыли на полигон "Капустин Яр" где примут участие в стратегическом командно-штабном учении "Кавказ-2020", проводимом с 21 по 26 сентября", - уточнили в российском оборонном ведомстве.

При этом в пресс-службе отметили, что во время учений белорусские военные составе коалиционной группировки войск отработают вопросы ведения обороны, отражения воздушных ударов противника, перехода в наступление и последующего его разгрома.

Белорусские вооруженные силы для участия в учении "Кавказ-2020" направили около 350 солдат, более 30 танков и боевых машин пехоты, а также шесть самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика".

Ранее пресс-служба белорусского оборонного ведомства сообщила, что на полигон Брестский прибыли российские десантники для участия в совместном учении "Славянское братство - 2020".