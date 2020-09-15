Пикник и танцы хасидов: обстановка на белорусско-украинской границе – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Более полутора тысяч паломников скопилось на белорусско-украинской границе – они приехали, чтобы встретить еврейский Новый год в Умани (Украина). Среди иудеев около 50 маленьких детей и полтора десятка людей очень преклонного возраста.

В понедельник 14 сентября белорусские пограничники пропустили примерно треть из них, однако украинская сторона отказалась оформлять паломников из-за запрета, связанного с пандемией.

Число хасидов-паломников, которые пытаются въехать через Беларусь на территорию Украины, будет расти, им уже помогает Красный крест. Кроме того, президент Беларуси Александр Лукашенко поручил оказать помощь иудеям.

Несмотря на сложности, хасиды не стали грустить: они организовали пикник и веселятся, поют песни и танцуют

Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма – рабби Нахмана, жившего в XVIII–XIX веках. Рош ха-Шана в этом году выпадает на 18–20 сентября. Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что прибытие паломников-хасидов в этом году в традиционном формате невозможно из-за COVID-19.