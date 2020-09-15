Под Ляховичами на «Форд» вывалилась труба из кузова грузовика

Из кузова грузовика на легковой автомобиль вывалилась металлическая труба. ДТП произошло на 17-м километре автодороги Барановичи — Ляховичи.





На путепроводе между остановками Кореневщина и Коньки при разъезде автомобилей МАЗ и «Форд» из кузова грузовика на легковушку вывалилась металлическая труба. В результате ДТП иномарка получила механические повреждения, сообщает «Ляхавiцкi веснiк» .

Правоохранители установили, что водитель грузовика, житель Барановичей 1986 года рождения, перевозил металлические трубы с нарушением правил перевозки грузов. Кроме этого, на прицепе отсутствовал левый борт.

На водителя составили два административных протокола.