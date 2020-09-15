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Под Ляховичами на «Форд» вывалилась труба из кузова грузовика

15.09.2020 16:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Из кузова грузовика на легковой автомобиль вывалилась металлическая труба. ДТП произошло на 17-м километре автодороги Барановичи — Ляховичи.

Под Ляховичами на «Форд» вывалилась труба из кузова грузовика

На путепроводе между остановками Кореневщина и Коньки при разъезде автомобилей МАЗ и «Форд» из кузова грузовика на легковушку вывалилась металлическая труба. В результате ДТП иномарка получила механические повреждения, сообщает «Ляхавiцкi веснiк».

Правоохранители установили, что водитель грузовика, житель Барановичей 1986 года рождения, перевозил металлические трубы с нарушением правил перевозки грузов. Кроме этого, на прицепе отсутствовал левый борт.

На водителя составили два административных протокола.

 
 
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Из кузова грузовика на легковой автомобиль вывалилась металлическая труба. ДТП произошло на 17-м километре автодороги Барановичи — Ляховичи.
 
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