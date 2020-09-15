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Адвокат Колесниковой подал ходатайство о прекращении уголовного преследования

15.09.2020 16:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Адвокат Марии Колесниковой 15 сентября подала ходатайство о прекращении уголовного преследования.

Адвокат Колесниковой подал ходатайство о прекращении уголовного преследования

Защита считает, что в публичных выступлениях Колесниковой не содержится  призывов к захвату государственной власти или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Беларуси.

Член президиума Координационного совета по урегулированию политического кризиса в стране Мария Колесникова была задержана утром 7 сентября. Ее пытались насильно вывезти в Украину, однако выдворить из Беларуси Колесникову не удалось, поскольку на границе она порвала свой паспорт.

Сейчас Колесникова находится в тюрьме Жодино. Она является подозреваемой по делу согласно ч. 3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Беларуси).

Дело по ч. 3 ст. 361 УК было возбуждено по факту создания Координационного совета, сформированного по инициативе кандидата в президенты Светланы Тихановской.По этому же делу в качестве подозреваемых проходят члены президиума КС юрист Максим Знак и адвокат Илья Салей. Все они признаны политзаключенными.

Защита Мари Колесниковой обращает внимание, что все ее выступления и высказывания находятся в свободном доступе в интернете: «Их анализ позволяет утверждать об отсутствии призывов к совершению каких-либо противоправных действий. Напротив, в каждом из своих выступлений она подчеркивает о недопустимости насилия, совершения иных противоправных действий».

Все высказывания Колесниковой «находятся в рамках гарантированного каждому права на свободу мнений, и никоим образом не нарушают права и свободы других лиц, не посягают на национальную безопасность страны», отмечает защита.

В этой связи уголовное преследование Колесниковой «за реализацию фундаментального права на свободное выражение своего мнения, применение к ней меры пресечения в виде заключения под стражу является ничем иным, как принуждением к отказу от своих убеждений, что запрещено Конституцией».

«Преследование Марии Колесниковой является политически мотивированным», — подчеркивает ее защита.

Адвокатом также подана жалоба на то, что в отношении Колесниковой до сих пор не проведена судебно-медицинская экспертиза для фиксации имеющихся у нее телесных повреждений.

Ранее ходатайство о прекращении уголовного преследования также было подано в отношении члена Координационного совета, юриста Максима Знака.

 
 
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Адвокат Марии Колесниковой 15 сентября подала ходатайство о прекращении уголовного преследования.
 
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