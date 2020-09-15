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На жителя Хойников завели уголовное дело за публичное оскорбление сотрудника ГАИ

15.09.2020 16:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В июле в Хойниках местный 21-летний житель публично оскорбил сотрудника ГАИ.

По информации пресс-службы МВД, молодой человек записал из квартиры видео с оскорблениями сотрудника ГАИ, который в это время нес службу. Снятый ролик парень разместил на своей странице в «Инстаграме».

Увидев пост, сотрудники РОВД обратились в управление собственной безопасности.

 
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В июле в Хойниках местный 21-летний житель публично оскорбил сотрудника ГАИ.
 
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