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Адвокаты подали ходатайство о прекращении уголовного преследования Колесниковой

15.09.2020 16:41 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Адвокаты сегодня подали ходатайство о прекращении уголовного преследования Марии Колесниковой, так как защита считает, что в ее публичных выступлениях Марии не содержится призывов к захвату государственной власти или совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности РБ.

ОБ этом сообщает штаб Виктора Бабарико.

«Все ее выступления, высказывания находятся в свободном доступе в сети Интернет. Их анализ позволяет утверждать об отсутствии призывов к совершению каких-либо противоправных действий. Напротив, в каждом из своих выступлений она подчеркивает о недопустимости насилия, совершения иных противоправных действий», - говорится в сообщении.

«Все ее высказывания находятся в рамках гарантированного каждому права на свободу мнений, и никоим образом не нарушают права и свободы других лиц, не посягают на национальную безопасность страны, в связи с чем уголовное преследование за реализацию фундаментального права на свободное выражение своего мнения, применение к ней меры пресечения в виде заключения под стражу является ничем иным, как принуждением к отказу от своих убеждений, что запрещено Конституцией», - отмечается в сообщении.

В этой связи, преследование Марии Колесниковой является политически мотивированным.

Адвокаты также подали жалобу на то, что в отношении Марии до сих пор не проведена судебно-медицинская экспертиза в целях фиксации имеющихся у нее телесных повреждений.

 
 
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Адвокаты сегодня подали ходатайство о прекращении уголовного преследования Марии Колесниковой, так как защита считает, что в ее публичных выступлениях Марии не...
 
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Адвокат Колесниковой подал ходатайство о прекращении уголовного преследования
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