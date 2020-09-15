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"Кибер Партизаны" взломали сайт госзакупок - за тендер на бронежилеты

15.09.2020 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Хакеры взломали сайты госзакупок (goszakupki.by) и Белорусской универсальной товарной биржи (butb.by). Ответственность за эти действия взяла на себя группировка "Кибер Партизаны".



Хакеры подчеркнули, что сайт госзакупок взломан в ответ за тендер на закупку бронежилетов. "Нечего броники в мирной стране закупать", — написали они. 

Тендер на закупку 200 бронежилетов объявил ранее Мингорисполком.

Накануне Министерство по налогам и сборам признало факт взлома сайта. Отвественность за взлом также взяли на себя "Кибер Партизаны"
 
 
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Хакеры взломали сайты госзакупок (goszakupki.by) и Белорусской универсальной товарной биржи (butb.by). Ответственность за эти действия взяла на себя группировка "Кибер...
 
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