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"Кибер Партизаны" взломали сайт госзакупок - за тендер на бронежилеты
Источник материала: Партизан
Хакеры взломали сайты госзакупок (goszakupki.by) и Белорусской универсальной товарной биржи (butb.by). Ответственность за эти действия взяла на себя группировка "Кибер Партизаны".
Хакеры подчеркнули, что сайт госзакупок взломан в ответ за тендер на закупку бронежилетов. "Нечего броники в мирной стране закупать", — написали они.
Тендер на закупку 200 бронежилетов объявил ранее Мингорисполком.
Накануне Министерство по налогам и сборам признало факт взлома сайта. Отвественность за взлом также взяли на себя "Кибер Партизаны"
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Хакеры взломали сайты госзакупок (goszakupki.by) и Белорусской универсальной товарной биржи (butb.by). Ответственность за эти действия взяла на себя группировка "Кибер...
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