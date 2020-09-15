До мурашек: актеры Купаловского записали мощное видео к 100-летию театра

В нем коллектив вместе зачитывает под барабанный бой отрывок из поэмы Якуба Коласа «Сымон-музыка» про родной край. Также актеры объявили, что выходят в онлайн, пишет officelife





«У нас нет возможности встретиться с вами сегодня в нашем доме, на нашей сцене, чтобы по полной отпраздновать этот исторический день, — говорится в обращении „Свободных Купаловцев“. — Так распорядилась судьба. Таков наш путь. Путь правды. Путь Беларуси. Вы сделали нам лучший подарок, подставив свое плечо, подав руку в тяжелое время.





Сейчас наступает наш черед. Сегодня мы выходим в онлайн-пространство. Это наш первый подарок вам, наш низкий поклон вам.





Строки поэмы Якуба Коласа столько лет звучали на нашей сцене, а теперь они — наша ежедневная жизнь.





Спектакль „Сымон-музыка“ в постановке Николая Пинигина уже много лет не идет на сцене Купаловского, но наше личное переосмысление его ворвалось в повседневность и летит к вам.





Мы вместе. Непобедимые. Единые. Все мы сейчас Купаловцы».