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До мурашек: актеры Купаловского записали мощное видео к 100-летию театра

15.09.2020 16:41 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Уволенные актеры Купаловского театра записали видео к его 100-летнему юбилею.

До мурашек: актеры Купаловского записали мощное видео к 100-летию театра

В нем коллектив вместе зачитывает под барабанный бой отрывок из поэмы Якуба Коласа «Сымон-музыка» про родной край. Также актеры объявили, что выходят в онлайн, пишет officelife


«У нас нет возможности встретиться с вами сегодня в нашем доме, на нашей сцене, чтобы по полной отпраздновать этот исторический день, — говорится в обращении „Свободных Купаловцев“. — Так распорядилась судьба. Таков наш путь. Путь правды. Путь Беларуси. Вы сделали нам лучший подарок, подставив свое плечо, подав руку в тяжелое время.


Сейчас наступает наш черед. Сегодня мы выходим в онлайн-пространство. Это наш первый подарок вам, наш низкий поклон вам.

Строки поэмы Якуба Коласа столько лет звучали на нашей сцене, а теперь они — наша ежедневная жизнь. 

Спектакль „Сымон-музыка“ в постановке Николая Пинигина уже много лет не идет на сцене Купаловского, но наше личное переосмысление его ворвалось в повседневность и летит к вам. 

Мы вместе. Непобедимые. Единые. Все мы сейчас Купаловцы».

 
 
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Уволенные актеры Купаловского театра записали видео к его 100-летнему юбилею.
 
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