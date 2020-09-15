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Xiaomi Redmi 9i представлен официально. Цена - от 113 долларов

15.09.2020 16:47 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Xiaomi представила еще один смартфон начального класса — Redmi 9i. Об этом сообщает FoneArena.


По сути, Redmi 9i — почти полная копия Redmi 9A. Отличия есть в объеме памяти. Оперативной в Redmi 9i — 4 ГБ типа LPDDR4X, постоянной — 64 или 128 ГБ. Максимальная конфигурация Redmi 9A — 3/32 ГБ. В остальном устройства схожи, внеше отличить один от другого вряд ли получится.

В активе аппарата также экран на 6,53 дюйма с разрешением HD+, процессор MediaTek Helio G25, слот для установки карт памяти microSD и двух nanoSIM-карт, батарея на 5000 мАч с 10-ваттной проводной зарядкой, основная камера на 13 Мп и фронтальная на 5 Мп, а также корпус с защитой от брызг и 3,5-мм разъемом для наушников.


В Индии Redmi 9i оценили в 113 долларов за младшую модификацию. Старт продаж намечен на 18 сентября. О появлении устройства на других рынках пока ничего не говорится.

Ниже — цены других популярных смартфонов Xiaomi:

 
 
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Старт продаж в Индии намечен на 18 сентября.
 
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