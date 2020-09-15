Реальные денежные доходы белорусов в январе — июле выросли на 5,4%

Источник материала: Onliner

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе — июле 2020 года составили 105,4% к уровню аналогичного периода 2019 года, сообщает БЕЛТА.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,5%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 23,3%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,8%.

Напомним, реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.