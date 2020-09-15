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Реальные денежные доходы белорусов в январе — июле выросли на 5,4%

15.09.2020 16:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе — июле 2020 года составили 105,4% к уровню аналогичного периода 2019 года, сообщает БЕЛТА.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,5%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 23,3%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,8%.

Напомним, реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.

 
 
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Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе — июле 2020 года составили 105,4% к уровню аналогичного периода 2019 года, сообщает БЕЛТА.Читать...
 
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