|
Реальные денежные доходы белорусов в январе — июле выросли на 5,4%
Источник материала: Onliner
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе — июле 2020 года составили 105,4% к уровню аналогичного периода 2019 года,
В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,5%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, — 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие) — 23,3%, доходы от собственности и прочие доходы — 4,8%.
Напомним, реальные располагаемые денежные доходы населения — это денежные доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси в январе — июле 2020 года составили 105,4% к уровню аналогичного периода 2019 года, сообщает БЕЛТА.Читать...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)