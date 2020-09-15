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Обновленный Kia Rio доехал до Беларуси
Источник материала: Onliner
Белорусский дистрибьютор Kia сообщил сегодня об официальном старте продаж обновленного седана Rio. Машина представлена во всех дилерских центрах Kia в Беларуси. Дорестайлинговая модель появилась на рынке 4 года назад и все это время удерживает лидирующие позиции в ТС.
За внешность «нашего» Kia Rio'2021 отвечал дизайнер Олег Сон. Автомобиль сохранил свои основные черты, но его дизайн стал динамичнее и четче. За счет новой формы бамперов Rio стал на 20 мм длиннее, остальные габаритные размеры не изменились, как и дорожный просвет в 160 мм. Отметим, что внешние изменения у бюджетного Kia не такие заметные, как у соплатформенного Hyundai Accent, который появился в продаже чуть раньше.
Моторная гамма не изменилась. Она включает в себя двигатели объемом 1,4 (Kappa, 100 л. с., 132 Н·м) и 1,6 (Gamma 123 л. с., 156 Н·м) литра. Оба двигателя имеют систему распределенного впрыска топлива, оснащены системой изменения фаз газораспределения, адаптированы к работе на бензине АИ-92. Оба двигателя могут агрегатироваться как с 6-ступенчатой механической трансмиссией, так и с 6-ступенчатой автоматической (гидромеханической).
Вне зависимости от комплектации на машину устанавливаются передние брызговики, а кузов и днище обрабатываются специальным антикоррозионным покрытием. Автомобиль оснащается аккумулятором увеличенной до 60 А·ч емкости, увеличенный срок службы предусмотрен для ламп основных фар. Для пассажиров второго ряда предусмотрены дополнительные воздуховоды системы отопления и вентиляции.
Незаметная, но важная модернизация была проведена с системой стеклоомывания. Емкость бачка для омывающей жидкости стала еще больше (5,3 л вместо 4,6 л), он теперь вмещает стандартную канистру. При этом на время распыления омывающей жидкости система вентиляции автоматически переключается в режим рециркуляции воздуха, что защищает от попадания постороннего запаха в салон.
По сравнению с предшественником стала лучше и шумоизоляция. Немного изменена конструкция сайлент-блоков подвески, добавлены текстильные подкрылки в арках задних колес, увеличена площадь звукопоглощающего покрытия багажника. В результате удалось снизить уровень ударных шумов на 1 дБ, а высокочастотных дорожных — на 0,7 дБ.
Впервые для российского Kia Rio будет предлагаться светодиодная оптика и дистанционный запуск двигателя. В случае, если Rio оснащен приборной панелью Supervision, теперь водитель может выбрать для центрального дисплея (диагональ 4,2 дюйма), где отображаются основные данные о настройках автомобиля и показания бортового компьютера, одну из трех доступных цветовых тем оформления.
Новая мультимедийная система модели позволяет беспроводным способом подключать смартфоны к системам Apple CarPlay и Android Auto (такого не предлагает никто из конкурентов). В новой навигационной системе, предусмотренной в комплектации Premium, как и в моделях Kia более высокого сегмента, водитель может выбрать 6 фоновых звуковых тем, а оформление дисплея предлагается в ярком цветовом решении с использованием пурпурного цвета Magenta. Также теперь поддерживается мультиподключение мобильных устройств по протоколу Bluetooth, есть возможность задавать профили настроек водителя с сохранением их в памяти.
Подробнее о комплектациях и ценах мы расскажем после тест-драйва данной модели. Сейчас отметим лишь, что цены на машину начинаются от 29 100 рублей.
черный, универсал, бензин 1.5 л, механическая, передний привод
красный, хетчбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
серебристый, седан, бензин 1.6 л, механическая, передний привод
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Белорусский дистрибьютор Kia сообщил сегодня об официальном старте продаж обновленного седана Rio. Машина представлена во всех дилерских центрах Kia в Беларуси....
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