Обновленный Kia Rio доехал до Беларуси

Источник материала: Onliner

Белорусский дистрибьютор Kia сообщил сегодня об официальном старте продаж обновленного седана Rio. Машина представлена во всех дилерских центрах Kia в Беларуси. Дорестайлинговая модель появилась на рынке 4 года назад и все это время удерживает лидирующие позиции в ТС.





За внешность «нашего» Kia Rio'2021 отвечал дизайнер Олег Сон. Автомобиль сохранил свои основные черты, но его дизайн стал динамичнее и четче. За счет новой формы бамперов Rio стал на 20 мм длиннее, остальные габаритные размеры не изменились, как и дорожный просвет в 160 мм. Отметим, что внешние изменения у бюджетного Kia не такие заметные, как у соплатформенного Hyundai Accent, который появился в продаже чуть раньше.





Моторная гамма не изменилась. Она включает в себя двигатели объемом 1,4 (Kappa, 100 л. с., 132 Н·м) и 1,6 (Gamma 123 л. с., 156 Н·м) литра. Оба двигателя имеют систему распределенного впрыска топлива, оснащены системой изменения фаз газораспределения, адаптированы к работе на бензине АИ-92. Оба двигателя могут агрегатироваться как с 6-ступенчатой механической трансмиссией, так и с 6-ступенчатой автоматической (гидромеханической).





Вне зависимости от комплектации на машину устанавливаются передние брызговики, а кузов и днище обрабатываются специальным антикоррозионным покрытием. Автомобиль оснащается аккумулятором увеличенной до 60 А·ч емкости, увеличенный срок службы предусмотрен для ламп основных фар. Для пассажиров второго ряда предусмотрены дополнительные воздуховоды системы отопления и вентиляции.





Незаметная, но важная модернизация была проведена с системой стеклоомывания. Емкость бачка для омывающей жидкости стала еще больше (5,3 л вместо 4,6 л), он теперь вмещает стандартную канистру. При этом на время распыления омывающей жидкости система вентиляции автоматически переключается в режим рециркуляции воздуха, что защищает от попадания постороннего запаха в салон.

По сравнению с предшественником стала лучше и шумоизоляция. Немного изменена конструкция сайлент-блоков подвески, добавлены текстильные подкрылки в арках задних колес, увеличена площадь звукопоглощающего покрытия багажника. В результате удалось снизить уровень ударных шумов на 1 дБ, а высокочастотных дорожных — на 0,7 дБ.





Впервые для российского Kia Rio будет предлагаться светодиодная оптика и дистанционный запуск двигателя. В случае, если Rio оснащен приборной панелью Supervision, теперь водитель может выбрать для центрального дисплея (диагональ 4,2 дюйма), где отображаются основные данные о настройках автомобиля и показания бортового компьютера, одну из трех доступных цветовых тем оформления.





Новая мультимедийная система модели позволяет беспроводным способом подключать смартфоны к системам Apple CarPlay и Android Auto (такого не предлагает никто из конкурентов). В новой навигационной системе, предусмотренной в комплектации Premium, как и в моделях Kia более высокого сегмента, водитель может выбрать 6 фоновых звуковых тем, а оформление дисплея предлагается в ярком цветовом решении с использованием пурпурного цвета Magenta. Также теперь поддерживается мультиподключение мобильных устройств по протоколу Bluetooth, есть возможность задавать профили настроек водителя с сохранением их в памяти.

Подробнее о комплектациях и ценах мы расскажем после тест-драйва данной модели. Сейчас отметим лишь, что цены на машину начинаются от 29 100 рублей.