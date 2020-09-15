«Венера — это русская планета». Глава «Роскосмоса» планирует новую миссию

Источник материала: Onliner

Россия в ближайшие 10 лет собирается отправить к Венере национальную миссию. Планировалось, что в сотрудничестве с американцами в рамках проекта «Венера-Д» туда отправят миссию. Но, видимо, эти планы пересмотрели. «Считаем, что Венера — это все-таки русская планета», — цитирует главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина «РИА Новости».

На сайте госкорпорации сегодня написали следующее: «Принято решение о реализации ранее запланированной миссии „Венера-Д“, включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации».

Советский Союз в свое время активно изучал Венеру. В 1970 году на поверхность планеты сел спускаемый аппарат космической станции «Венера-7». Аппарат «Венера-13» передавал сигнал на Землю с Венеры на протяжении 127 минут, что является рекордом.

Интерес к изучению этой планеты в ближайшие годы может активироваться благодаря обнаруженному в атмосфере биомаркеру. О нем мы писали сегодня.