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«Венера — это русская планета». Глава «Роскосмоса» планирует новую миссию
Источник материала: Onliner
Россия в ближайшие 10 лет собирается отправить к Венере национальную миссию. Планировалось, что в сотрудничестве с американцами в рамках проекта «Венера-Д» туда отправят миссию. Но, видимо, эти планы пересмотрели. «Считаем, что Венера — это все-таки русская планета», —
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Советский Союз в свое время активно изучал Венеру. В 1970 году на поверхность планеты сел спускаемый аппарат космической станции «Венера-7». Аппарат «Венера-13» передавал сигнал на Землю с Венеры на протяжении 127 минут, что является рекордом.
Интерес к изучению этой планеты в ближайшие годы может активироваться благодаря обнаруженному в атмосфере биомаркеру. О нем
традиционная русская, брус, 5x5 м, общая площадь: 25 м2
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Россия в ближайшие 10 лет собирается отправить к Венере национальную миссию. Планировалось, что в сотрудничестве с американцами в рамках проекта «Венера-Д» туда...
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