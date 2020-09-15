ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Венера — это русская планета». Глава «Роскосмоса» планирует новую миссию

15.09.2020 16:57 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Россия в ближайшие 10 лет собирается отправить к Венере национальную миссию. Планировалось, что в сотрудничестве с американцами в рамках проекта «Венера-Д» туда отправят миссию. Но, видимо, эти планы пересмотрели. «Считаем, что Венера — это все-таки русская планета»,цитирует главу «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина «РИА Новости».

На сайте госкорпорации сегодня написали следующее: «Принято решение о реализации ранее запланированной миссии „Венера-Д“, включающей посадочные и орбитальные модули, в качестве независимого национального проекта без широкого привлечения международной кооперации».

Советский Союз в свое время активно изучал Венеру. В 1970 году на поверхность планеты сел спускаемый аппарат космической станции «Венера-7». Аппарат «Венера-13» передавал сигнал на Землю с Венеры на протяжении 127 минут, что является рекордом.

Интерес к изучению этой планеты в ближайшие годы может активироваться благодаря обнаруженному в атмосфере биомаркеру. О нем мы писали сегодня.

Традиционная русская баня Банилюкс Б-1 5x5 м
1 отзыв
традиционная русская, брус, 5x5 м, общая площадь: 25 м2
6500 р.
1 предложение
Бани в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Россия в ближайшие 10 лет собирается отправить к Венере национальную миссию. Планировалось, что в сотрудничестве с американцами в рамках проекта «Венера-Д» туда...
 
Новости дня
Новости разные
 
На Магілёўскім камбінаце сілікатных вырабаў прагрымеў выбух
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus
15.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика