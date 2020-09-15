В Минске водитель грузовика, двигаясь задним ходом, насмерть сбил пожилого мужчину

Источник материала: Onliner

В Минске следователи работают на месте ДТП, в результате которого погиб человек. Как сообщили в Следственном комитете, сегодня днем во дворе одного из домов на улице Кижеватова под колесами грузовика погиб пожилой мужчина.

— По предварительным данным, 60-летний водитель автомобиля МАЗ при движении задним ходом совершил наезд на переходившего проезжую часть 74-летнего мужчину. В результате ДТП пешеходу причинены телесные повреждения, от которых он скончался, — проинформировали в Следственном комитете.

Следователями во взаимодействии с сотрудниками ГАИ и ГКСЭ проводится осмотр места происшествия, а также допросы свидетелей. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса — «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека».

Тех, кто располагает какими-либо сведениями о происшествии, следователи просят обратиться по телефонам: (8 017) 389-55-55 и (8 033) 333-67-19.