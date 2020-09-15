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10 суток и штраф 405 BYN. Столько стоит сорвать маску с милиционера в штатском в Беларуси
Источник материала: KYKY>
В Гродно прошел суд над Людмилой Таранок, которая на одном из митингов сорвала маску с «правоохранителя», одетого в гражданское.
Судья признал Людмилу виновной сразу по трем статьям КоАП РБ:
После суда Людмилу отправили в ИВС Гродно,
Инцидент, за который судили Людмилу, случился в минувшую субботу в Гродно на женском марше. В какой-то момент к девушкам подошел мужчина в гражданском и начал снимать их на камеру, Людмила, видимо, в ответ решила сорвать с него маску.
После маршала Людмилу задержали в ее собственной квартире, где она находилась вместе с младшим сыном.
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В Гродно прошел суд над Людмилой Таранок, которая на одном из митингов сорвала маску с «правоохранителя», одетого в гражданское. Судья признал Людмилу виновной...
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