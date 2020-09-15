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10 суток и штраф 405 BYN. Столько стоит сорвать маску с милиционера в штатском в Беларуси

15.09.2020 17:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В Гродно прошел суд над Людмилой Таранок, которая на одном из митингов сорвала маску с «правоохранителя», одетого в гражданское. 

Судья признал Людмилу виновной сразу по трем статьям КоАП РБ: 

  • 10.9, «умышленное уничтожение или повреждение имущества». 
  • 17.1, «мелкое хулиганство». 
  • 23.34 «нарушение порядка организации»

После суда Людмилу отправили в ИВС Гродно, сообщает Блог Гродно s13.

Инцидент, за который судили Людмилу, случился в минувшую субботу в Гродно на женском марше. В какой-то момент к девушкам подошел мужчина в гражданском и начал снимать их на камеру, Людмила, видимо, в ответ решила сорвать с него маску.
 

После маршала Людмилу задержали в ее собственной квартире, где она находилась вместе с младшим сыном. 

 
Теги: Гродно
 
 
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В Гродно прошел суд над Людмилой Таранок, которая на одном из митингов сорвала маску с «правоохранителя», одетого в гражданское.  Судья признал Людмилу виновной...
 
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