10 суток и штраф 405 BYN. Столько стоит сорвать маску с милиционера в штатском в Беларуси

Источник материала: KYKY

В Гродно прошел суд над Людмилой Таранок, которая на одном из митингов сорвала маску с «правоохранителя», одетого в гражданское.

Судья признал Людмилу виновной сразу по трем статьям КоАП РБ:

10.9, «умышленное уничтожение или повреждение имущества».

17.1, «мелкое хулиганство».

23.34 «нарушение порядка организации»

После суда Людмилу отправили в ИВС Гродно, сообщает Блог Гродно s13.

Инцидент, за который судили Людмилу, случился в минувшую субботу в Гродно на женском марше. В какой-то момент к девушкам подошел мужчина в гражданском и начал снимать их на камеру, Людмила, видимо, в ответ решила сорвать с него маску.



После маршала Людмилу задержали в ее собственной квартире, где она находилась вместе с младшим сыном.