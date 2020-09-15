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Уже даже Ватикан не может молчать о репрессиях «неугодных» в Беларуси

15.09.2020 17:03 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вы знаете печальную историю главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича? Рассказываем: сначала он осудил силовиков, которые заперли в Красном костеле не только демонстрантов с площади Независимости, но и прихожан, а затем не смог попасть в Беларусь, хотя у него беларуский паспорт. 

Дальше было еще интереснее: так называемый президент Лукашенко заявил, что глава католиков специально выехал в Варшаву, где получил «определенные задачи», которые и пытался ввезти в нашу страну. Таким образом Тадеуш попал в список невъездных, который является общим для Беларуси и России. 

Позже МВД объяснило официально объяснило, зачем аннулировало беларуский паспорт Тадеуша: «Во избежание необоснованного использования [паспорта]».

Видимо, всего этого не выдержал даже Ватикан: государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что Ватикан лично взялся за дело Кондрусевича. Об этом сообщает TUT.by. 

По словам Пьетро, это решение было принято после визита в Минск секретаря по отношениям Святого Престола с государствами (фактически министра иностранных дел) архиепископа Пола Ричарда Галахера. Встреча длилась с 11 по 14 сентября. 

«В любом случае мы настаиваем на том, чтобы епископ мог вернуться и продолжать руководить своей паствой», – заявил кардинал и добавил, что церковь должна всегда быть «стимулом диалога, согласия и мира».

Заодно Пьетро уточнил, что папе римскому Франциску пришло приглашение посетить Беларусь: «Думаю, что это один из визитов, который папа будет рассматривать», – заключил Паролин.

Фото обложки: Дарья Бурякина для TUT.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Вы знаете печальную историю главы католической церкви Беларуси Тадеуша Кондрусевича? Рассказываем: сначала он осудил силовиков, которые заперли в Красном костеле...
 
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