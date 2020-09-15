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Новикова: мир стремительно меняется, а мы сидим в "вертикали"
15.09.2020 17:09 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Текущая ситуация в Беларуси вскрывает массу отживших методов и инструментов управления экономикой. Отсутствие доверия между бизнесом и властью делают действующую экономическую модель неприспосабливаемой к меняющимся реалиям жизни. Об этом и не только в программе "Деньги и мир" рассуждает заведующая кафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития Белорусского государственного технологического университета, доктор экономических наук Ирина Новикова.
"Экономика становится цифровой, она становится сетевой, информационной и может функционировать только как экономика знаний. Мы сосредоточились на IT-секторе, но, дай бог, чтобы он от нас не уехал, ведь они дают нам до 5% экспорта. Мы говорим об инновационной экономике, но наши предприятия не восприимчивы к инновациям и так далее. Сегодня самое время задуматься о новой экономической этике, которая впитала бы в себя актуальный дух созидания и белорусское трудолюбие, запрос на иные подходы в отношениях власти и общества", — считает эксперт.
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Подробнее о том, как преодолеть отжившие стереотипы управления экономикой, вы узнаете в программе "Деньги и мир" с участием доктора экономических наук, профессора Ирины Новиковой на Sputnik Беларусь.
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Белорусской экономике необходимы возрождение "духа доверия" и отказ от "вертикального" управления, полагает гостья программы "Деньги и мир", известный белорусский...
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