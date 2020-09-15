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Карбалевич – о переговорах в Сочи и о том, какую морковку приготовили для белорусов

15.09.2020 17:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Политолог Валерий Карбалевич объяснил, почему Владимир Путин на встрече в Сочи так настойчиво предлагал Александру Лукашенко провести конституционную реформу.

«Сейчас Путин не заинтересован в дестабилизации Беларуси. Россия не ожидала, что в соседней стране разразиться такой острый политический кризис, который перерастет в революцию», – отмечает собеседник в  экспресс-комментарии «Салiдарнасцi».

По его мнению, ход переговоров указывает на то, что Россия «взяла на себя обязательства помочь этот кризис урегулировать»:

«Не случайно перед встречей с Лукашенко Путин разговаривал с Макроном. И разговор мог быть таким: раз Россия считает Беларусь своей сферой влияния, пусть она урегулирует там проблемы – нельзя, чтобы кровь лилась, чтобы по всем мировым телеканалам показывали, как бьют демонстрантов. И по всей видимости, Путин взял на себя некие обязательства».

Карбалевич не исключил, что российская сторона посчитала, что «бить на улицах людей – это хорошо, но этого мало». И предлагает Лукашенко более хитрый способ выхода из противостояния с обществом.

«Нужно было найти какой-то пряник, какую-то морковку. Ведь одной грубой силой проблему не решить. И именно такой морковкой стала идея конституционной реформы. А после этой реформы якобы должны последовать досрочные президентские выборы», – говорит Карбалевич.

По его словам, «это главный пряник, который должен удовлетворить протестующий на улицах Беларуси народ». В то же время белорусы хорошо понимают, что ожидать от Лукашенко каких-то перемен в 2022 году – недальновидно.

«Ведь он вполне может принять новую Конституцию в удобном для себя виде, а потом еще и назначить ее вступление в силу, к примеру, в 2025 году, чтобы досидеть до конца срок. А это вряд ли устраивает белорусское общество», – резюмирует Валерий Карбалевич.

 
 
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Политолог Валерий Карбалевич объяснил, почему Владимир Путин на встрече в Сочи так настойчиво предлагал Александру Лукашенко провести конституционную реформу.
 
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