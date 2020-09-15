|
В Кремле отказались рассуждать на тему ухода Лукашенко
15.09.2020 17:19 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался говорить на тему возможного ухода Александра Лукашенко с президентского поста.
Журналисты поинтересовались у Пескова, есть ли у руководства России план на случай, если в Беларуси будет новый президент.
«Я бы не стал заниматься такими эвентуальными рассуждениями. Я бы не стал рассуждать на эту тему», – цитирует «Интерфакс» слова Пескова.
Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Беларусь всегда была ближайшим союзником, братской и дружеской страной.
Напомним, вчера, 14 сентября, в Сочи прошли переговоры между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался говорить на тему возможного ухода Александра Лукашенко с президентского поста.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)