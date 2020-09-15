В Кремле отказались рассуждать на тему ухода Лукашенко

Источник материала: Ежедневник

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отказался говорить на тему возможного ухода Александра Лукашенко с президентского поста.

Журналисты поинтересовались у Пескова, есть ли у руководства России план на случай, если в Беларуси будет новый президент.

«Я бы не стал заниматься такими эвентуальными рассуждениями. Я бы не стал рассуждать на эту тему», – цитирует «Интерфакс» слова Пескова.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что Беларусь всегда была ближайшим союзником, братской и дружеской страной.

Напомним, вчера, 14 сентября, в Сочи прошли переговоры между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным.