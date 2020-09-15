В Жлобине за участие в цепи солидарности судили целую семью — пять человек

Суд Жлобинского района признал виновными в нарушении порядка проведения массовых мероприятий (статья 23.34 КоАП) целую семью.



Юлия Козич со старшими детьми. Фото из соцсети

13 сентября в Жлобине прошла цепь солидарности. Людей на акцию собралось около пятидесяти человек. После мероприятия милиция задержала на вокзале семью из пяти человек, впоследствии их поместили в изолятор временного содержания, а потом судили.

В семье Козич отец, мать, сын и его жена — врачи, дочь и ее муж — программисты. В таком составе (за исключением отца) они и были задержаны, водворены в ИВС, а потом предстали перед судом.

«Сын и невестка — Николай и Елена — живут в Гомеле. Сын работает пульмонологом, дочь — педиатром. Я работаю фельдшером, муж — врачом в реанимации. Дочь Анастасия и зять Геннадий живут в Минске, они программисты», — рассказала БелаПАН Юлия Козич.

По ее словам, 12 сентября все собрались у них в Жлобине, чтобы отметить юбилей отца. На следующий день решили сходить на акцию солидарности, «побыли где-то полчаса и ушли на вокзал, чтобы отправить детей в Гомель и Минск».

«Вот так мы все вместе с детьми и оказались в изоляторе», — отметила Юлия Козич.

Когда Юлия пошла провожать старших детей, дома оставался младший ребенок — восьмилетний сын, муж в это время был на смене в больнице.

«Я просила милицию не оставлять меня в изоляторе, так как дома маленький ребенок, один в квартире. Но их это не остановило. Я расцениваю это как акт подлости», — заметила жительница Жлобина.

В понедельник, 14 сентября, их всех судили. Юлия, ее дочь Анастасия, зять Геннадий и невестка Елена получили штраф «за участие в несанкционированном мероприятии» — каждый по 20 базовых величин.

Сыну Николаю, который работает врачом-пульмонологом, суд выписал 8 суток ареста.