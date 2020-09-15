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На могилевском предприятии произошел взрыв
Источник материала: Навiны
Днем 15 сентября на одном из участков Могилевского комбината силикатных изделий при смешивании легковоспламеняющейся смеси произошел взрыв.
По данным областного УСК, в результате происшествия пострадал работник предприятия, с ожогами 80% тела он доставлен в больницу.
Следственно-оперативная группа проводит осмотр места происшествия.
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Днем 15 сентября на одном из участков Могилевского комбината силикатных изделий при смешивании легковоспламеняющейся смеси произошел взрыв.
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