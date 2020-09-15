Святой престол настаивает на разрешении архиепископу Кондрусевичу вернуться в Беларусь

Святой престол вмешался в дело председателя Конференции католических епископов Беларуси, митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича, которому белорусские власти не разрешают вернуться на родину и аннулировали паспорт.

Глава дипломатии Ватикана заявил, что вопрос о ситуации с архиепископом Кондрусевичем поднимался во время визита в Минск 11—14 сентября секретаря по отношениям с государствами Государственного секретариата Святого престола архиепископа Пола Ричарда Галлахера. В то же время он отметил, что точные итоги его визита еще не известны. Об этом сообщает официальный новостной портал Ватикана со ссылкой на государственного секретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина.

«В любом случае мы настаиваем на том, чтобы епископ мог вернуться в свою диоцезию и продолжать управлять своей паствой», — подчеркнул кардинал Паролин. В то же время он отметил, что костел всегда должен быть «стимулом диалога, согласия и мира».

Комментируя повторное приглашение папы римского в Беларусь, переданное властями страны во время визита архиепископа Галлахера, госсекретарь Святого престола заявил, что «Беларусь всегда проявляла большой интерес к визиту папы». Однако, по его словам, эти планы не были конкретизированы, а теперь они заблокированы на неопределенный срок пандемией COVID-19.

«Думаю, что это один из визитов, который папа будет рассматривать», — вместе с тем отметил кардинал Паролин.

Спустя два дня после президентских выборов в Беларуси, 11 августа, архиепископ Тадеуш Кондрусевич выступил с обращением, в котором призвал силовиков и протестующих остановить насилие.

15 августа он обратился к Александру Лукашенко и чиновникам с призывом начать «конструктивный диалог с обществом, остановить насилие и немедленно освободить всех задержанных на мирных акциях невинных граждан». «Люди имеют право знать правду, которую нельзя приносить в жертву в угоду чьим-то политическим и конъюнктурным интересам. <…> Пролитая кровь на улицах наших городов, избиение вышедших на мирные демонстрации людей, которые хотят знать правду, жестокое обращение с ними и содержание в нечеловеческих условиях в местах заключения — тяжкий грех на совести тех, кто отдает преступные приказы и творит насилие», — отметил католический иерарх.

На митинге в свою поддержку в Гродно 22 августа Лукашенко порекомендовал духовенству «остепениться и заняться своим делом», а также заявил, что «церкви, костелы — не для политики». Он призвал служителей церкви «не идти на поводу у отщепенцев». «Вам будет стыдно и позорно за то, какую вы, некоторые, позицию занимаете сейчас. И государство с безразличием на это смотреть не будет», — отметил Лукашенко.

31 августа пограничники без объяснения причин не впустили архиепископа Кондрусевича из Польши в Беларусь, несмотря на его белорусское гражданство. Он провел на границе около трех часов и был вынужден вернуться в Польшу, после обратился за разъяснениями в Госпогранкомитет.