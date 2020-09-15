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Двое журналистов «Белсата» оштрафованы на 50 базовых величин каждый

15.09.2020 17:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Журналисты телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Максим Калитовский наказаны штрафами в 50 базовых величин (1350 рублей) каждый.

Двое журналистов «Белсата» оштрафованы на 50 базовых величин каждый
Екатерина Андреева

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), суд Октябрьского района Минска 15 сентября рассмотрел административные дела в отношении журналистов по ст. 22.9 КоАП (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ).

Также на Калитовского и Андрееву были составлены протоколы по ст. 23.4 КоАП (неповиновение милиции). Суд отправил их на доработку.

Съемочную группу «Белсата» задержали во время освещения женского марша 12 сентября в Минске, усадили в микроавтобус и отвезли в УВД Октябрьского района. По информации БАЖ, у журналистов было изъято оборудование, а им самим угрожали надеть наручники.

Трое суток Андреева и Калитовский провели в изоляторе временного содержания и вышли на свободу после суда.

Кроме того, 10 базовых величин (270 рублей) сегодня получила журналистка проекта Reform.by из Бобруйска (Могилевская область) Ирина Купцевич. По информации БАЖ, утром ей позвонил участковый и попросил прийти ознакомиться с материалами проверки по делу, суть которого он назвать по телефону отказался.

Когда Купцевич пришла к участковому, ее задержали по ст. 23.34 КоАП. Через несколько часов суд признал журналистку виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

 
Теги: Минск
 
 
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Журналисты телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Максим Калитовский наказаны штрафами в 50 базовых величин (1350 рублей) каждый.
 
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