Двое журналистов «Белсата» оштрафованы на 50 базовых величин каждый

Журналисты телеканала «Белсат» Екатерина Андреева и Максим Калитовский наказаны штрафами в 50 базовых величин (1350 рублей) каждый.



Екатерина Андреева

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), суд Октябрьского района Минска 15 сентября рассмотрел административные дела в отношении журналистов по ст. 22.9 КоАП (незаконное изготовление и распространение продукции СМИ).

Также на Калитовского и Андрееву были составлены протоколы по ст. 23.4 КоАП (неповиновение милиции). Суд отправил их на доработку.

Съемочную группу «Белсата» задержали во время освещения женского марша 12 сентября в Минске, усадили в микроавтобус и отвезли в УВД Октябрьского района. По информации БАЖ, у журналистов было изъято оборудование, а им самим угрожали надеть наручники.

Трое суток Андреева и Калитовский провели в изоляторе временного содержания и вышли на свободу после суда.

Кроме того, 10 базовых величин (270 рублей) сегодня получила журналистка проекта Reform.by из Бобруйска (Могилевская область) Ирина Купцевич. По информации БАЖ, утром ей позвонил участковый и попросил прийти ознакомиться с материалами проверки по делу, суть которого он назвать по телефону отказался.

Когда Купцевич пришла к участковому, ее задержали по ст. 23.34 КоАП. Через несколько часов суд признал журналистку виновной в участии в несанкционированном массовом мероприятии.