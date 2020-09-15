Денежные доходы населения РБ за 7 месяцев 2020 года выросли на 5,4%

Источник материала: АФН

Реальные располагаемые денежные доходы* населения Республики Беларусь в январе-июле 2020 года выросли на 5,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,5%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,4%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 4,8%.

Реальная заработная плата за январь-июль 2020 года выросла на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщалось, номинальная начисленная среднемесячная заработная плата работников в Беларуси в июле составила 1287,5 рубля.