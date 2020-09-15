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В Ляховичском районе из прицепа грузовика на легковушку вывалилась металлическая труба

15.09.2020 17:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Металлическая труба вывалилась на легковушку в Ляховичском районе. Об этом со ссылкой на ГАИ сообщает газета «Ляхавiцкi веснiк».


Происшествие случилось вечером 14 сентября на 17-м километре трассы Барановичи — Ляховичи. Здесь при встречном разъезде из прицепа грузовика МАЗ на Ford Focus упала металлическая труба.

В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал.


Сотрудники ГАИ выяснили, что 34-летний водитель МАЗа перевозил трубы с нарушением ПДД — на прицепе отсутствовал левый борт. В отношении нарушителя инспекторы составили административный протокол. Также к ответственности будет привлечено должностное лицо, выпустившее на линию неисправный грузовик.

 
 
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Водитель МАЗа перевозил трубы с нарушением ПДД - на прицепе отсутствовал левый борт.
 
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