В Ляховичском районе из прицепа грузовика на легковушку вывалилась металлическая труба

Источник материала: Tut.by

Металлическая труба вывалилась на легковушку в Ляховичском районе. Об этом со ссылкой на ГАИ сообщает газета « Ляхавiцкi веснiк ».





Происшествие случилось вечером 14 сентября на 17-м километре трассы Барановичи — Ляховичи. Здесь при встречном разъезде из прицепа грузовика МАЗ на Ford Focus упала металлическая труба.

В результате ДТП, к счастью, никто не пострадал.





Сотрудники ГАИ выяснили, что 34-летний водитель МАЗа перевозил трубы с нарушением ПДД — на прицепе отсутствовал левый борт. В отношении нарушителя инспекторы составили административный протокол. Также к ответственности будет привлечено должностное лицо, выпустившее на линию неисправный грузовик.