Известная баскетболистка Левченко обратилась к белорусам

Источник материала: Tut.by

Известная белорусская баскетболистка, бронзовый призер чемпионата Европы Елена Левченко в эфире YouTube-канала «Радыё Свабода» обратилась к белорусам.



Источник: @pacavacabot

— Что касается страха. Я говорила на эту тему: я очень хочу, чтобы это слово исчезло для наших белорусов, для нашей страны. Мы его чувствуем и проживаем постоянно. Оно нас не отпускает и такое ощущение, что оно нам привито с детства. Я не хочу употреблять это слово. Знаете, куда идут мысли, туда и энергия. Не буду говорить, страшно мне или нет.

На самом деле хочу, чтобы меня услышали белорусы: я верю, что это слово нас скоро покинет. Каждому белорусу сейчас в какой-то мере некомфортно и боязливо. У нас у всех есть родные люди — это те, за кого мы переживаем больше всего. Но ведь помимо этой боязни есть вера.

В моей карьере было очень много травм, было очень много вещей, когда мне говорили, что я никогда больше не заиграю, когда на мне ставили крест. Было очень много моментов, где мне действительно нужно было бороться, и я находила в себе силы это делать.

И я верю, я знаю, что наш народ настолько сильный. Я думаю, что то, что происходит сейчас… Все говорят, что у нас чувства то вверх, то мы падаем вниз. Это абсолютно нормально.

Но то, насколько мы сильны, мы это чувствуем только сейчас. И чувствуем настоящую силу белорусского народа. Мы сейчас по-настоящему раскрываемся. Мы ни в коем случае не должны останавливаться. Мы должны идти дальше, потому что вера всегда побеждает страх, — сказала Левченко.

Напомним, ранее баскетболистка жестко высказалась о задержании Марии Колесниковой и «перехваченном разговоре Ника и Майка».