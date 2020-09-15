У второго сезона «Мандалорца» появился трейлер

Источник материала: Onliner

Эксклюзивный сериал «Мандалорец» сервиса Disney+ обзавелся трейлером второго сезона. Первый привнес в поп-культуру несколько новых знаковых персонажей, мемов и цитат. Мандалорца и «малыша Йоду» ждут новые приключения уже в этом октябре.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт сериала, новые эпизоды начнут выходить с 30 октября.

"Wherever I go, he goes." Watch the brand new trailer for #TheMandalorian and start streaming the new season Oct. 30, only on #DisneyPlus . pic.twitter.com/0E3mtUcZO9 — The Mandalorian (@themandalorian) September 15, 2020

А вот несколько фотографий со съемок нового сезона, которые были опубликованы менее недели назад.

New adventures await... Check out the new images from the second season of #TheMandalorian as seen in @EW . New episodes start streaming Oct. 30 on #DisneyPlus . (2/2) pic.twitter.com/RA2M1kqFRi — The Mandalorian (@themandalorian) September 9, 2020