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У второго сезона «Мандалорца» появился трейлер
Источник материала: Onliner
Эксклюзивный сериал «Мандалорец» сервиса Disney+ обзавелся трейлером второго сезона. Первый привнес в поп-культуру несколько новых знаковых персонажей, мемов и цитат. Мандалорца и «малыша Йоду» ждут новые приключения уже в этом октябре.
Как сообщает официальный Twitter-аккаунт сериала, новые эпизоды начнут выходить с 30 октября.
А вот несколько фотографий со съемок нового сезона, которые были опубликованы менее недели назад.
55" 3840x2160 (4K UHD), матрица VA, частота матрицы 50 Гц, индекс динамичных сцен 2100, Smart TV (Samsung Tizen), HDR, Wi-Fi
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Эксклюзивный сериал «Мандалорец» сервиса Disney+ обзавелся трейлером второго сезона. Первый привнес в поп-культуру несколько новых знаковых персонажей, мемов и...
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