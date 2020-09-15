ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

У второго сезона «Мандалорца» появился трейлер

15.09.2020 17:47 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Эксклюзивный сериал «Мандалорец» сервиса Disney+ обзавелся трейлером второго сезона. Первый привнес в поп-культуру несколько новых знаковых персонажей, мемов и цитат. Мандалорца и «малыша Йоду» ждут новые приключения уже в этом октябре.

Как сообщает официальный Twitter-аккаунт сериала, новые эпизоды начнут выходить с 30 октября.

А вот несколько фотографий со съемок нового сезона, которые были опубликованы менее недели назад.

Телевизор Samsung UE55TU8000U
3 отзыва
55" 3840x2160 (4K UHD), матрица VA, частота матрицы 50 Гц, индекс динамичных сцен 2100, Smart TV (Samsung Tizen), HDR, Wi-Fi
1492 р.
25 предложений
Телевизоры в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксклюзивный сериал «Мандалорец» сервиса Disney+ обзавелся трейлером второго сезона. Первый привнес в поп-культуру несколько новых знаковых персонажей, мемов и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Ляховичском районе из прицепа грузовика на легковушку вывалилась металлическая труба
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus
15.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика