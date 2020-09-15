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Представлено новое поколение Mercedes-Benz Intouro. Интересный дизайн и сверхбезопасность

15.09.2020 17:47 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

У каждого производителя автобусов есть проблема — как сделать что-то новое там, где сделать что-то новое крайне сложно. Компании Mercedes-Benz с новым поколением междугородника Intouro, похоже, это удалось. 

Посудите сами. Создатели автобусов ограничены кучей норм. Антропометрические параметры человека не меняются, длина, ширина и высота строго регламентированы. Да и правильному параллелепипеду не придашь другую форму. Агрегаты отработаны годами. Вот и приходится разве что немного играть с дизайном да экспериментировать с электроникой. Но по крайней мере с дизайном у «мерседесовцев» на этот раз точно получилось.

Давайте сравним. Вот так выглядел Intouro предыдущего поколения. Неплохо, но ничего запоминающегося.

Представлено новое поколение Mercedes-Benz Intouro. Интересный дизайн и сверхбезопасность

А это передняя маска нового Intouro. Сразу бросается в глаза и хорошо запоминается. Спасибо богатому историческому наследию. Удачно использовали ретро-мотивы.

Представлено новое поколение Mercedes-Benz Intouro. Интересный дизайн и сверхбезопасность

Преемственность в дизайне со знаменитыми «олдтаймерами» Mercedes-Benz сразу чувствуется.

Представлено новое поколение Mercedes-Benz Intouro. Интересный дизайн и сверхбезопасность

А еще новый Intouro оснастили богатым набором систем безопасности. Опционально доступным элементом передовой безопасности для нового Intouro является Sideguard Assist, система помощи при повороте с обнаружением пешеходов. Внешний признак — боковой радар.

Представлено новое поколение Mercedes-Benz Intouro. Интересный дизайн и сверхбезопасность

Sideguard Assist помогает водителю в первую очередь при выполнении поворотов в населенных пунктах. Система предупреждает о движущихся объектах, таких как пешеходы или велосипедисты, а также о стационарных препятствиях.

Представлено новое поколение Mercedes-Benz Intouro. Интересный дизайн и сверхбезопасность

Новая модель также является первым автобусом, оснащенным уникальной системой экстренного торможения Active Brake Assist 5, или ABA 5. В случае угрозы наезда на пешеходов или велосипедистов система может автоматически задействовать торможение вплоть до полной остановки. Кроме того, ABA 5, как и предшествующая система ABA 4, может автоматически выполнять торможение также вплоть до полной остановки при обнаружении неподвижного или движущегося препятствия.

Салон ничем особенным не примечателен. Как и прежде, есть разные варианты — от практичного автобуса с багажным отсеком до школьных и маршрутных автобусов, служебного транспорта для перевозки сотрудников на рабочие места, а также комфортабельного лайнера для дневных поездок и экскурсий на выходные.

Представлено новое поколение Mercedes-Benz Intouro. Интересный дизайн и сверхбезопасность

И уже традиционно при выпуске любой новой модели автобуса любой европейский производитель заявляет, что удалось еще чуть-чуть снизить расход топлива. Так и здесь. Оптимизированная аэродинамика и весовые параметры обеспечивают топливную экономичность, улучшенную на 3%.

Mercedes-Benz Viano I (W639) Рестайлинг, 2012 г.в., 317 000 км
синий, микроавтобус, дизель 2.2 л, автоматическая, задний привод
48 378 р.
18 650$ / 15 736€
Mercedes-Benz Viano, 2010 г.в., 349 490 км
черный, микроавтобус, дизель 3 л, автоматическая, задний привод
51 877 р.
19 999$ / 16 874€
Mercedes-Benz Viano I (W639) Рестайлинг, 2010 г.в., 258 000 км
черный, микроавтобус, дизель 2.2 л, автоматическая, задний привод
47 989 р.
18 500$ / 15 609€
Автобарахолка
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