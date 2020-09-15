Представлено новое поколение Mercedes-Benz Intouro. Интересный дизайн и сверхбезопасность

Источник материала: Onliner У каждого производителя автобусов есть проблема — как сделать что-то новое там, где сделать что-то новое крайне сложно. Компании Mercedes-Benz с новым поколением междугородника Intouro, похоже, это удалось.

Посудите сами. Создатели автобусов ограничены кучей норм. Антропометрические параметры человека не меняются, длина, ширина и высота строго регламентированы. Да и правильному параллелепипеду не придашь другую форму. Агрегаты отработаны годами. Вот и приходится разве что немного играть с дизайном да экспериментировать с электроникой. Но по крайней мере с дизайном у «мерседесовцев» на этот раз точно получилось.

Давайте сравним. Вот так выглядел Intouro предыдущего поколения. Неплохо, но ничего запоминающегося.





А это передняя маска нового Intouro. Сразу бросается в глаза и хорошо запоминается. Спасибо богатому историческому наследию. Удачно использовали ретро-мотивы.





Преемственность в дизайне со знаменитыми «олдтаймерами» Mercedes-Benz сразу чувствуется.





А еще новый Intouro оснастили богатым набором систем безопасности. Опционально доступным элементом передовой безопасности для нового Intouro является Sideguard Assist, система помощи при повороте с обнаружением пешеходов. Внешний признак — боковой радар.





Sideguard Assist помогает водителю в первую очередь при выполнении поворотов в населенных пунктах. Система предупреждает о движущихся объектах, таких как пешеходы или велосипедисты, а также о стационарных препятствиях.





Новая модель также является первым автобусом, оснащенным уникальной системой экстренного торможения Active Brake Assist 5, или ABA 5. В случае угрозы наезда на пешеходов или велосипедистов система может автоматически задействовать торможение вплоть до полной остановки. Кроме того, ABA 5, как и предшествующая система ABA 4, может автоматически выполнять торможение также вплоть до полной остановки при обнаружении неподвижного или движущегося препятствия.

Салон ничем особенным не примечателен. Как и прежде, есть разные варианты — от практичного автобуса с багажным отсеком до школьных и маршрутных автобусов, служебного транспорта для перевозки сотрудников на рабочие места, а также комфортабельного лайнера для дневных поездок и экскурсий на выходные.





И уже традиционно при выпуске любой новой модели автобуса любой европейский производитель заявляет, что удалось еще чуть-чуть снизить расход топлива. Так и здесь. Оптимизированная аэродинамика и весовые параметры обеспечивают топливную экономичность, улучшенную на 3%.