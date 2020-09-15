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Студента БГУИР избили в РУВД и наказали десятью сутками ареста
Источник материала: Навiны
Задержанный на Марше героев 13 сентября студент факультета компьютерных систем и сетей БГУИР четверокурсник Михаил Клачков решением суда арестован на 10 суток.
Как рассказал сам Михаил Клачков на суде, после задержания его доставили в Центральное РУВД, где потребовали дать доступ к телефону. Когда Михаил отказался, его вывели в тамбур и начали избивать, пока он не потерял сознание.
Суд проходил онлайн. Свидетельствовавшие против студента на суде сотрудники милиции были в масках и не называли своих настоящих имен, сообщает телеграм-канал
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Задержанного на Марше героев 13 сентября студента ФКСиС (специальность «Программное обеспечение информационных технологий»), 4-курсника Михаила Клачкова,...
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