Студента БГУИР избили в РУВД и наказали десятью сутками ареста

Задержанный на Марше героев 13 сентября студент факультета компьютерных систем и сетей БГУИР четверокурсник Михаил Клачков решением суда арестован на 10 суток.

Как рассказал сам Михаил Клачков на суде, после задержания его доставили в Центральное РУВД, где потребовали дать доступ к телефону. Когда Михаил отказался, его вывели в тамбур и начали избивать, пока он не потерял сознание.