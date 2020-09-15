Гарри Поттера проверят на лояльность белорусскому режиму

Чтобы впервые вышедшая на белорусском языке книга «Гарри Поттер и тайная комната» попала из литовской типографии в Беларусь, издательство «Янушкевіч» подготовило письмо о том, что издание не содержит призывов к свержению существующей власти в Республике Беларусь. Документ запросил Государственный таможенный комитет.



Фото januskevic.by

«Мы предоставили письмо, которое запросил Таможенный комитет»

Как рассказал Naviny.by руководитель издательства Андрей Янушкевич, по его информации, теперь такое правило будет применяться ко всей печатной продукции, которая ввозится через границу в нашу страну.

Издательство с 2014 год выпускает документальную и художественную литературу преимущественно на белорусском языке. В августе вышла знаменитая антиутопия Джорджа Оруэлла «1984».

«Янушкевіч» издал на белорусском языке уже вторую книгу из культовой серии о Гарри Поттере. Первая — «Гарри Поттер и философский камень» — также вышла в этом году. На эти книги Джоан Роулинг издательство приобрело права. Переводы делала Елена Петрович. Для оформления использовались иллюстрации американского художника Брайана Селзника. А печатались книги в Литве, как и некоторые другие проекты издательства.

«Мы печатали книгу в Литве, исходя из интересов бизнеса. Это чисто полиграфическая проблема — там лучше качество печати, больше вариантов бумаги и других материалов. Шведская бумага, на которой мы издали “Гарри Поттера”, в Беларусь не завозится. При этом некоторые книги мы печатаем в Минске, некоторые в Москве, некоторые в Вильнюсе. Нам важно качество и адекватные цены», — пояснил Андрей Янушкевич.

На «Гарри Поттера и тайную комнату» был открыт предварительный заказ, в продажу издание должно поступить 26 сентября.

«Мы надеемся, что в четверг-пятницу получим тираж. Так должно быть, а как будет... Мы предоставили письмо, которое запросил Таможенный комитет. Но я же не знаю, что еще они могут запросить», — сказал Янушкевич.

«В художественной литературе при желании можно найти что угодно»

Практически в любой сказке или приключенческой книге для подростков присутствует стандартная схема, в которой герой побеждает зло, отметил в комментарии для Naviny.by писатель Алексей Шеин, автор фэнтези «Семь камней» .

«Как автор, который пробует писать для детей, могу сказать, что такой прием есть в классике: «Снежной королеве» Ханса Кристиана Андерсена, «Хрониках Нарнии» Клайва Стэйплза, «Властелине кольца» Джона Толкина. В «Семи камнях», которую я написал, был злодей и были герои, которые его победили. В художественной литературе при желании можно найти что угодно, провести какие угодно параллели», — пояснил Алексей Шеин.

Он отметил, что и ранее при ввозе печатной продукции случалось, что ее не пропускали в Беларусь, только это не касалось литературы для детей. И хотя «Гарри Поттера» таможенники наверняка знают (а кто не знает?!), «если есть инструкция проверять ввозимую напечатанную литературу в Беларусь, ее проверяют, иначе это необъяснимо».

Необходимость предоставления таможенникам документа от издательства — чистая формальность, считает Андрей Янушкевич: «Понятно, что никто в здравом уме не станет писать про книги, которые печатает, что они содержат призыв к свержению действующей власти Беларуси».

К тому же, обратил внимание Алексей Шеин, маловероятно, что в конце 1990-х «Джоан Роулинг писала про сегодняшнюю власть Республики Беларусь».

По его мнению, «мы наблюдаем попытку перестраховаться и показать, что инструкцию выполнили, просто так книгу не пропустили».

Пресс-служба Государственного таможенного комитета обещала пояснить Naviny.by происходящее, в частности, рассказать, существуют ли новые правила при ввозе литературы в Беларусь. Мы опубликуем ответ, как только его получим.