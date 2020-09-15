Минфин рассказал о цене августовской девальвации

tut.by При этом, по его словам, 1,3 млрд рублей — технический дефицит, это сумма реструктурированных долгов комбинатов хлебопродуктов, передает





Как ранее сообщалось, дефицит бюджета изначально планировали в 2020 году в объеме 0,9 млрд. Дефицит госбюджета за январь-июнь 2020 года сложился в сумме 1,8 млрд рублей, хотя еще по итогам пяти месяцев он был гораздо ниже: 70 млн рублей. По итогам семи месяцев дефицит был на уровне 1,4 млрд рублей.





Замминистра отметил, что до конца года дефицит вырастет, по последним оценкам, до 3 млрд рублей. Стресс-тестирование показало, что максимальный его уровень — около 5 млрд рублей.





— Но пока идем на 3 млрд рублей. С таким дефицитом вполне можно жить. Расширять заимствования на покрытие дефицита не планируем, постепенно используем накопленные остатки, их около 6 млрд рублей, — заявил Андрей Белковец, отметив, что Минфин рассчитывает, что дефицит удастся закрыть безболезненно.





Он заявил, что снижение курса белорусского рубля к доллару более чем на 20% с начала года (до 2,59 рубля) увеличивает расходы бюджета на 0,3 млрд рублей — из-за большого объема обязательства в иностранной валюте.





Возможно, из-за девальвации вырастет конкурентоспособность нашего экспорта, но в моменте эффект для бюджета оказался отрицательным, пояснил Белковец.









Он также отметил, что, несмотря на протестную активность в Беларуси, все предприятия работают в штатном режиме. Остановленных производств нет.



