Выпускники и преподаватели Академии музыки возмущены задержанием Марии Колесниковой и требуют ее немедленного освобождения

Мы, выпускники, студенты и преподаватели Белорусской государственной академии музыки, возмущены ситуацией, сложившейся вокруг нашей коллеги и выпускницы БГАМ Марии Колесниковой.





Мария Колесникова была похищена утром 7 сентября в Минске





По словам её адвоката Людмилы Казак, Мария была доставлена в здание ГУБОПиК (Главное управление МВД РБ по борьбе с организованной преступностью и коррупцией), а затем в КГБ. Лишь спустя сутки государственные СМИ сообщили о том, что Колесникова задержана на границе с Украиной.





Как выяснилось позднее, Марию Колесникову пытались вывезти из Беларуси насильно. Мария порвала свой паспорт, что позволило предотвратить попытку незаконных действий со стороны неустановленных лиц, пытавшихся неправомерными насильственными методами выдворить её за пределы Республики Беларусь.





9 сентября стало известно, что Мария находится под арестом в минском СИЗО №1 на улице Володарского и проходит подозреваемой по делу о призывах к захвату власти. Согласно статье 361 УК РБ, ей грозит до пяти лет тюремного заключения.





Утром 10 сентября адвокат Марии Колесниковой передала в Следственный комитет при прокуратуре РБ заявление на имя председателя СК И. Носкевича. В заявлении Мария Колесникова подробно изложила хронологию событий 7 и 8 сентября, а также все, что с ней происходило в данный период времени: похищение неизвестными людьми, психологическое давление, угрозы убийством, попытка силой выдворить за пределы Республики Беларусь.





В заявлении Мария Колесникова указывает конкретные имена и должности людей, которые оказывали на нее психологическое давление. Она требует возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ РБ и ГУБОПиК РБ по признакам преступлений, предусмотренных статьями 182, 183 и 186 Уголовного Кодекса Республики Беларусь.





Мария отмечает, что она может опознать всех, кто перечислен в заявлении, и готова дать подробные показания.





Приводим фрагмент ее заявления:





«Указанными лицами в отношении меня высказывались угрозы лишить меня жизни, которые воспринимались мною реально. В частности, заявлялось, что в случае, если я добровольно не покину территорию Республики Беларусь, меня все равно вывезут: живой или по частям.





Высказывались и угрозы лишить меня свободы на срок до 25 лет, устроить мне проблемы в местах содержания под стражей, в местах лишения свободы, что я также воспринимала реально. Ввиду того, что требуемого согласия от меня получено не было, меня водворили в камеру, где я содержалась около часа.





Указанные лица высказывали в мой адрес угрозы моей жизни и здоровью, которые воспринимались мною реально. Во время моего незаконного удержания в ГУБОПиК и КГБ РБ, используя любую возможность, я заявляла проходившим мимо сотрудникам о том, что меня похитили, требовала сообщить о месте своего нахождения адвокату и отцу.





После того, как сотрудники КГБ РБ осознали, что добровольно из Беларуси я не уеду, мне надели на голову мешок, затолкали в микроавтобус и вывезли на белорусско-украинскую границу (п.п. Александровка), где с применением силы, против моей воли пытались выдворить меня из Республики Беларусь.





После того, как я порвала свой паспорт, исключив таким образом въезд на территорию Украины, меня снова посадили в микроавтобус и доставили в Мозырский пограничный отряд, где я находилась до вечера 8 сентября 2020 г.





Таким образом, перечисленными выше должностными лицами ГУБОПиК и КГБ Республики Беларусь в отношении меня совершён ряд уголовно наказуемых деяний, а именно: похищение человека (ст.182 УК РБ), незаконное лишение свободы (ст.183 УК РБ), угрозы убийством (ст.186 УК РБ)».





Также, по словам адвоката Марии Колесниковой Людмилы Казак, после задержания на теле Марии появились ушибы, у нее «болят руки, так как ее силой заталкивали в машину и удерживали», а в изоляторе ей вынуждены были оказывать медицинскую помощь из-за проблем с давлением и сердцем.





Все вышеперечисленное не может не вызывать у нас естественного возмущения, и мы, коллеги Марии Колесниковой, не можем пройти мимо вопиющего беззакония, происходящего на наших глазах.





Мы требуем рассмотрения всех фактов, изложенных в заявлении Марии Колесниковой на имя председателя СК И. Носкевича, и привлечения к ответственности всех виновных в похищении, запугиваниях и насилии в отношении нашей коллеги.





Мы также требуем незамедлительного прекращения политически мотивированного преследования в отношении Марии Колесниковой и закрытия сфабрикованного против нее уголовного дела.



