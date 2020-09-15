Квартиры за $35 тысяч в Минске уже не редкость. Вот как они выглядят

Источник материала: Onliner

Пророчества экспертов продолжают сбываться. Вместе с девальвацией рубля в Минске продолжает дешеветь жилье. Столичная «однушка» за $35 тыс. уже никого не удивляет, хотя еще месяц назад такие квартиры были большой редкостью. Сегодня $35 тыс. — это цена квартиры в старом жилом фонде (хрущевке или брежневке) с простой отделкой или под ремонт. За эту цену попадаются и квартиры в хорошем состоянии.

Например, ровно за $35 тыс. продается «однушка» по улице Ротмистрова, полностью готовая к проживанию. Ремонт здесь аккуратный, есть мебель, стеклопакеты, хорошие межкомнатные и входная двери. Общая площадь квартиры — 33,6 кв. м, но, несмотря на стандартный размер, девятиэтажка, где расположен этот вариант, относится к так называемым «малосемейкам» с многочисленными квартирами на этаже, расставленными вдоль длинного коридора.













За $35 900 продается аккуратная «однушка» в пятиэтажном доме с капитальным ремонтом по ул. Казинца, 114. Квартира площадью 33 кв. м находится на первом этаже. «Панельный дом после капитального ремонта — утеплен и окрашен. Заменены трубы, стояк; новые деревянные стеклопакеты. Металлическая входная дверь, счетчики воды и газа».









За те же $35 тыс. продается квартира на первом этаже кирпичной пятиэтажки в Уральском переулке. Общая площадь — 30 кв. м. «В квартире установлены стеклопакеты ПВХ, металлическая входная дверь. На полу новый линолеум, в комнате натяжной потолок», — написал автор объявления, но фотографий не приложил.





Несколько квартир за $35 тыс. продаются в старых двухэтажных домах. Например, квартира по улице Смирнова площадью 32 кв. м. Обстановка здесь «бабушкина», но аккуратная.













Еще один вариант по той же цене выставлен на продажу в двухэтажке на Подлесной. Это двухкомнатная квартира без санузла общей площадью 30,7 кв. м.









За $35 500 продается еще одна «двушка» в старом двухэтажном доме, но на этот раз с санузлом. Правда, состояние квартиры по ул. Крамского далеко от идеала. Этот дом недавно отселили, чтобы снести. Жильцы переехали в новые квартиры, спешно сделали в них ремонт. А когда он был завершен, людям сказали вернуться обратно — в старенькую двухэтажку.











