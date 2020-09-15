В Беларуси пройдут совместные военные учения стран ОДКБ

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. В Беларуси с 12 по 16 октября состоятся командно-штабные учения с миротворческими силами Организации договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство — 2020", сообщает пресс-служба Минобороны России.

Подобные маневры проводятся ежегодно на территории стран ОДКБ. Так, в прошлом году военные тренировались в Таджикистане. В нынешнем году маневры ожидаются на полигоне "Лосвидо" в Витебской области.

В учениях примут участие подразделения от шести стран: Армении, Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Напомним, что сейчас в Брестской области проходят совместные белорусско-российские учения "Славянское братство". В них задействовано около 1,5 тысячи военных, более 150 единиц авиационной, боевой и спецтехники.