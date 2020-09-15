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В Беларуси пройдут совместные военные учения стран ОДКБ

15.09.2020 18:43 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 15 сен – Sputnik. В Беларуси с 12 по 16 октября состоятся командно-штабные учения с миротворческими силами Организации договора о коллективной безопасности "Нерушимое братство — 2020", сообщает пресс-служба Минобороны России.

© Sputnik / Алексей Куденко
Белорусские военные прибыли на учения в России

Подобные маневры проводятся ежегодно на территории стран ОДКБ. Так, в прошлом году военные тренировались в Таджикистане. В нынешнем году маневры ожидаются на полигоне "Лосвидо" в Витебской области.

В учениях примут участие подразделения от шести стран: Армении, Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Напомним, что сейчас в Брестской области проходят совместные белорусско-российские учения "Славянское братство". В них задействовано около 1,5 тысячи военных, более 150 единиц авиационной, боевой и спецтехники.

 
Теги: Минск
 
 
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После белорусско-российских маневров "Славянское братство" на территории нашей страны ожидается еще более масштабные тренировки военнослужащих шести стран.
 
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