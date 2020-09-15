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Ватикан настаивает на возвращении Кондрусевича в Беларусь

15.09.2020 18:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Тадеуш Кондрусевич должен иметь возможность возвратиться в Беларусь, считают в Ватикане.

Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что Ватикан лично взялся за дело Кондрусевича. Об этом сообщает TUT.by

По словам Пьетро, это решение было принято после визита в Минск секретаря по отношениям Святого Престола с государствами (фактически министра иностранных дел) архиепископа Пола Ричарда Галахера. Встреча длилась с 11 по 14 сентября. 

«В любом случае мы настаиваем на том, чтобы епископ мог вернуться и продолжать руководить своей паствой», – заявил кардинал и добавил, что церковь должна всегда быть «стимулом диалога, согласия и мира».

Напомним, в конце августа главу белорусских католиков архиепископа Тадеуша Кондрусевича белорусские пограничники не пустили в страну, когда он возвращался из Польши. Позже в МВД заявили, что паспорт архиепископа недействителен.

 
Теги: Минск
 
 
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Тадеуш Кондрусевич должен иметь возможность возвратиться в Беларусь, считают в Ватикане.
 
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