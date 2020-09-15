Ватикан настаивает на возвращении Кондрусевича в Беларусь

Источник материала: Ежедневник

Тадеуш Кондрусевич должен иметь возможность возвратиться в Беларусь, считают в Ватикане.

Государственный секретарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин заявил, что Ватикан лично взялся за дело Кондрусевича. Об этом сообщает TUT.by .

По словам Пьетро, это решение было принято после визита в Минск секретаря по отношениям Святого Престола с государствами (фактически министра иностранных дел) архиепископа Пола Ричарда Галахера. Встреча длилась с 11 по 14 сентября.

«В любом случае мы настаиваем на том, чтобы епископ мог вернуться и продолжать руководить своей паствой», – заявил кардинал и добавил, что церковь должна всегда быть «стимулом диалога, согласия и мира».

Напомним, в конце августа главу белорусских католиков архиепископа Тадеуша Кондрусевича белорусские пограничники не пустили в страну, когда он возвращался из Польши. Позже в МВД заявили, что паспорт архиепископа недействителен.