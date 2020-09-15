«Сбербанк»: Массовая релокация IT-компаний из Беларуси приведет к архаизации экономики

Сценарий массовой релокации IT-компаний из Беларуси становится более чем вероятным. Такой вывод содержится в обзоре центра макроэкономических исследований российского «Сбербанка».

Отмечается, что политическая дестабилизация в Беларуси, помимо краткосрочных эффектов, несет существенные риски и для долгосрочной динамики развития страны. «После роста протестной активности и последовавшего жесткого ответа от руководства страны, многие IT-компании начали говорить о возможной смене юрисдикции. Принимая во внимание высокую мобильность этой части рабочей силы и слабую привязку цифровых компаний к конкретному географическому месту, сценарий массовой релокации таких организаций становится более чем вероятным», — говорится в обзоре.

При этом аналитики ЦЭИ «Сбербанка» указывают, что значимость сектора информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для страны последовательно росла. Из 1,2% роста ВВП в 2019 году, 0,5 процентного пункта были обеспечены сектором «информация и связь». Доля ИКТ внутри ВВП выросла с 2,2% в 2011 году до 6,2%, а объем валовой добавленной стоимости в реальном выражении за аналогичный период — на 88%. В условиях пандемии IT-компании стали основным драйвером поддержки экономики.

По итогам января-июля сектор внес максимальный положительный вклад в рост ВВП – 0,5 процентного пункта. Для сравнения: отрицательный вклад транспорта составил 0,7 пп, промышленности – 0,6 пп, торговли – 0,3 пп.

На текущий момент размер сектора (7,6% валовой добавленной стоимости) превышает транспортную деятельность (5,2%), строительство (5,8%) и сельское хозяйство (4,2%).

«Быстрая экспансия ИКТ внутри валовой добавленной стоимости частично объясняется слабым ростом традиционных отраслей. Однако во многом это все же результат работы властей, заложивших фундамент для развития IT», — отмечают аналитики, напоминая, что Беларусь стала первой страной, легализовавшей работу с криптовалютами.

В итоге, количество резидентов Парка высоких технологий за последние полтора года практически удвоилось и в конце июля составляло 886 компаний. Экспорт ПВТ в 2019 году вырос в 1,6 раза примерно до 2 млрд долларов, что эквивалентно 5% всего экспорта или 21% экспорта услуг. Для сравнения: дефицит счета текущих операций в прошлом году составил 1,2 млрд долларов.

«По первоначальным планам ускоренная цифровизация должна была стать альтернативной точкой роста взамен ориентации на масштабный госсектор. Однако происходящие события, в лучшем случае, приостановят процесс цифрового развития», — отмечается в обзоре.

«В пессимистичном сценарии Беларусь лишится квалифицированных специалистов (в 50 крупнейших IT компаниях работают 38 тыс. человек) и иностранных инвестиций, которые традиционно сопровождаются импортом технологий. Будет происходить постепенная архаизация экономики, ограничивающая потенциальные темпы роста, а госсектор продолжит оставаться источником структурных дисбалансов», — делают вывод аналитики ЦЭИ Сбербанка.