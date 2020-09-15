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МЧС развернуло между Беларусью и Украиной палатки для иудеев

15.09.2020 19:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Для паломников, находящихся на нейтральной полосе между Беларусью и Украиной, развернуты палатки, организовывается питание, сообщили в пресс-службе МЧС.

МЧС развернуло между Беларусью и Украиной палатки для иудеев

Как отметил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, общественные организации региона развернули пункты для согревания и питания. Сотрудники МЧС также развернули три модуля вместимостью по 58 человек каждый и палатку на 30 человек, организован подвоз продуктов.

«Мы сможем обеспечить питанием около 900 человек», — отметил губернатор.

В ближайшее время на место должна прибыть полевая кухня.

Напомним, на нейтральной полосе находятся более 700 паломников, следующих в Умань, из них более 130 детей.

 
 
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Для паломников, находящихся на нейтральной полосе между Беларусью и Украиной, развернуты палатки, организовывается питание, сообщили в пресс-службе МЧС.
 
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