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МЧС развернуло между Беларусью и Украиной палатки для иудеев
Источник материала: Навiны
Для паломников, находящихся на нейтральной полосе между Беларусью и Украиной, развернуты палатки, организовывается питание, сообщили в пресс-службе МЧС.
Как отметил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, общественные организации региона развернули пункты для согревания и питания. Сотрудники МЧС также развернули три модуля вместимостью по 58 человек каждый и палатку на 30 человек, организован подвоз продуктов.
«Мы сможем обеспечить питанием около 900 человек», — отметил губернатор.
В ближайшее время на место должна прибыть полевая кухня.
Напомним, на нейтральной полосе находятся более 700 паломников, следующих в Умань, из них более 130 детей.
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Для паломников, находящихся на нейтральной полосе между Беларусью и Украиной, развернуты палатки, организовывается питание, сообщили в пресс-службе МЧС.
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