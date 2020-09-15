МЧС развернуло между Беларусью и Украиной палатки для иудеев

Для паломников, находящихся на нейтральной полосе между Беларусью и Украиной, развернуты палатки, организовывается питание, сообщили в пресс-службе МЧС.





Как отметил председатель Гомельского облисполкома Геннадий Соловей, общественные организации региона развернули пункты для согревания и питания. Сотрудники МЧС также развернули три модуля вместимостью по 58 человек каждый и палатку на 30 человек, организован подвоз продуктов.

«Мы сможем обеспечить питанием около 900 человек», — отметил губернатор.

В ближайшее время на место должна прибыть полевая кухня.

Напомним, на нейтральной полосе находятся более 700 паломников, следующих в Умань, из них более 130 детей.