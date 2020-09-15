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Дела фоторепортеров Александра Васюковича и Владимира Гридина отправлены на доработку в РУВД

15.09.2020 19:03 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Дела фоторепортеров Vot-tak.tv Александра Васюковича и Svaboda.org Владимира Гридина отправлены на доработку в РУВД.

Как сообщает Белорусская ассоциация журналистов (БАЖ), суд Фрунзенского района Минска 15 сентября рассмотрел административные дела в отношении журналистов по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии).

Дела фоторепортеров Александра Васюковича и Владимира Гридина отправлены на доработку в РУВД

Согласно материалам дел, Васюкович и Гридин 13 сентября участвовали в протестах (Марше героев) около 21 часа в районе улицы Романовская Слобода. В рапорте милиции было указано, что там во время патрулирования их обнаружила милиция.

Оба журналиста свое участие в митинге отрицали и отметили, что были задержаны в кафе после того, как выполнили свой профессиональный долг в качестве работников СМИ. «Я работал в качестве журналиста, снимал репортаж. Шел в сторону Немиги. Люди разошлись, в 20.00 мы с коллегами зашли в бар "1067", чтобы сбросить снимки в редакцию. Примерно в 21.00 мы вышли покурить, вернулись и сразу же нас задержал ОМОН», — рассказал Васюкович в суде.

Дела фоторепортеров Александра Васюковича и Владимира Гридина отправлены на доработку в РУВД

Его коллега Владимир Гридин сообщил суду следующее: «Зашли сотрудники ОМОНа, заломили нам руки. Когда узнали, что мы журналисты, разрешили забрать технику и отвели в бус».

Гридин обратил внимание на то, что во время его задержания, в 21:20, «никакого митинга не было вообще».

Комментируя обвинение, он заявил: «Я журналист, у меня нет морального права участвовать в митингах. Я там был в качестве фотожурналиста».

Свидетельница, которая находилась в кафе во время задержания журналистов, подтвердила, что Васюковича и Гридина задержали именно в баре «1067». По ее словам, после того как журналисты вышли покурить и вернулись, в бар зашли 6-7 человек в балаклавах. Мужчин задержали и забрали их оборудование.

С момента задержания Гридин и Васюкович находились в центре изоляции правонарушителей на Окрестина. Информации о том, остались ли журналисты в ЦИП либо их отпустили после суда, до сих пор нет.

 
Теги: Минск
 
 
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Дела фоторепортеров Vot-tak.tv Александра Васюковича и Svaboda.org Владимира Гридина отправлены на доработку в РУВД.
 
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