Источник материала: ProBusiness



Фото с сайта unsplash.com

Украина делает ставку на развитие собственного ИТ-сектора. Сейчас в стране работают над реализацией проекта «Дія City» , который подразумевает особые условия для ИТ-компаний-резидентов. О том, как всего за 5 лет Украина может превратиться в крупнейший восточноевропейский ИТ-хаб, «Про бизнес» рассказал заместитель министра цифровой трансформации Украины Александр Борняков.

— Украина сегодня имеет все шансы стать мощным восточноевропейским ИТ-хабом. В 2019 году на украинском ИТ-рынке действовало 15,5 тысячи компаний. В отрасли занято более 200 тысяч специалистов. Что показательно, большинство из них работают в аутсорсинговых компаниях. Объем рынка в 2019 году оценивается в $ 5 млрд.

Александр Борняков

Заместитель министра цифровой трансформации Украины

Сейчас доля ИТ-отрасли в ВВП страны составляет около 5%. Наша цель — в ближайшие четыре года увеличить долю до 10%. Осуществить это мы намерены за счет создания благоприятных условий для развития украинских ИТ-компаний, привлечения зарубежных инвесторов, создания крупных ИТ-проектов.

И основной наш проект в этом направлении — создание специального правового режима «Дія City». Наша задача — обеспечить конкурентную среду для работы ИТ-сектора. Мы создаем предпосылки и условия для роста, а дальше бизнес работает самостоятельно. Хотим, чтобы после запуска всех наших проектов украинские и зарубежные ИТ-специалисты поняли: здесь хорошо и безопасно, есть деньги и возможности — все составляющие комфортной работы.

Что мешает развитию ИТ-сектора в Украине сейчас

В данный момент есть некоторые препоны для того, чтобы компании в ИТ-сфере в Украине эффективно развивались. Не хватает средств и времени, которые отнимает государство неудобными правилами ведения бизнеса. Уйму ресурсов ИТ-компании тратят на выплату налогов, а времени — на оформление процедур и правовое обеспечение деятельности.

В таких условиях совершенно очевидно, что часть бизнеса уходит в «серую» деятельность. Зачем тратить ресурсы на издержки, если их можно направить на развитие потенциала? В чем основные сложности? Например, в Украине налоговая нагрузка компании на одного работника составляет почти 40% — это очень дорого. Многие компании пользуются одним интересным украинским феноменом — «физлицами предпринимателями» (ФЛП).



Фото с сайта unsplash.com

У нас отличные условия работы для ФЛП — фиксированный налог всего 5%. Но это приводит к тому, что многие ИТ-компании, пытаясь хоть как-то снизить налоговую нагрузку, «нанимают» себе ФЛП-подрядчиков, а не официально оформляют штатных сотрудников. Однако во всем мире не понимают, как может работать компания, когда у нее в штате 20 человек, а контракты — с несколькими тысячами ФЛП. Были истории, когда это мешало привлечению инвестиций и заключению международных контрактов, потому что данное обстоятельство не дает возможности даже пройти первичный аудит.

Также компании иногда несут расходы на защиту бизнеса от неправомерных посягательств правоохранительных органов.

Неудивительно, что любой успешный ИТ-предприниматель при первой возможности задумывается о релокейте бизнеса в более комфортные юрисдикции. Поэтому проблем и ограничений, с которыми мы будем бороться, — целый комплекс. В первую очередь это изменение налогового и трудового законодательства в сторону либерализации и смягчения фискальных режимов. Мы будем инициировать корректировки в Уголовно-процессуальный кодекс Украины, чтобы нельзя было по любому надуманному обвинению блокировать работу ИТ-компаний.

Лучшее, что может сделать государство для индустрии ИТ, — создать понятные условия работы без лишних регуляций. ИТ-отрасль никогда не стоит на месте, постоянно появляются новые крутые идеи, технологии и компании. И мы хотим, чтобы этот потенциал мог полностью реализоваться в Украине.

Проект «Дія City» — первая цифровая бизнес-страна

«Дія City» — это экстерриториальная экономическая зона для креативной индустрии с благоприятными для бизнеса налоговыми ставками, элементами английского права, справедливой судебной системой, удобными вариантами трудоустройства.

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Идейно — это первая цифровая бизнес-страна. Некое виртуальное государство или инновационная экосистема, где реализуются прорывные идеи, создаются стартапы и рождаются «единороги», появляются технологии. Это то место, куда притягиваются лидеры индустрии и инвестиции со всего мира.

С более формальной стороны, «Дія City» — специальный правовой режим для ИТ и R&D-индустрии, где все перечисленное становится реальностью.

Что даст компаниям резидентство в «Дія City»:

Компании, отвечающие критериям, став резидентами «Дія City», получат 5% налоговой нагрузки на работника вместо существующих 40%

Компании — резиденты «Дія City» не будут платить традиционный налог на прибыль. Его мы меняем на налог на выведенный капитал (НнВК) со ставкой 10% — то есть налогом будет облагаться не доход компании, а выведенные из оборота предприятия средства. Это дает возможности для неограниченного реинвестирования средств. Кроме того, это идеальная система для стартапов и венчурных фондов, потому что пока компания не решит вывести дивиденды, она сможет бесконечно использовать собственные средства для своего развития

Упростится общение с налоговыми структурами, потому что мы планируем запустить отдельный офис Государственной налоговой службы, где будут обслуживаться только резиденты «Дія City»

Также мы хотим законодательно прописать специальный порядок взаимодействия правоохранителей с резидентами «Дія City». Чтобы осуществлять процессуальные действия против них могла только областная прокуратура по согласованию с Генпрокурором.

Мы изначально не привязываемся к какой-то точке на географической карте Украины. Мы открыты для украинских ИТ-компаний, а также для перспективных начинающих стартапов или тех, кто уже сумел привлечь первоначальные инвестиции.



Фото с сайта unsplash.com

Помимо развития украинских компаний мы планируем также привлекать в страну бизнес из других государств. Уже в 2020 году мы инициировали введение 5 тысяч квот для иммиграции высококвалифицированных ИТ-специалистов в Украину, которые утвердил Кабинет Министров Украины.

Для Беларуси мы запустили специальный сервис с пошаговой инструкцией для тех, кто хочет переехать сам или с командой в Украину. В этот непростой период мы бы хотели помочь белорусам сохранить их бизнес, предоставить комфортные условия для них и их семей.

От развития ИТ-сектора к общему экономическому росту

У ИТ-сектора в Украине огромный потенциал, мы видим рост из года в год. «Дія City» даст этому процессу дополнительный стимул.

До 2025 года мы планируем увеличить количество занятых в ИТ-отрасли до 450 тысяч человек. К этому же году мы ожидаем рост отрасли до $ 11,8 млрд. Т. е. наш план — количественно удвоить отрасль за 4 года. Мы изначально не захотели концентрировать отрасль в одном месте. Пускай ИТ-компании работают там, где хотят, и развивают ту среду, где они работают. Так островки современных технологий и высокого уровня жизни появятся по всей Украине — и за ними подтянутся смежные бизнесы, сфера услуг.

И в этом главная миссия «Дія City»: помогая ИТ-индустрии, дать толчок к развитию как можно большего количества отраслей. Это новая модель украинского развития. Успешные высокотехнологичные кластеры — источник инновационного развития для традиционных отраслей. И если раньше условному аграрию нужно было покупать дорогостоящее ПО на иностранном языке, нанимать техническую поддержку и специалистов из-за рубежа, то теперь нужные специалисты и технологии будут развиваться здесь, в Украине.



Фото с сайта unsplash.com

«Дія City» — это результат изучения и проработки лучших на сегодня практик работы государства с ИТ-сектором. В разработке налоговых правил мы ориентировались на опыт Ирландии, Франции и Великобритании. Положительный эффект НнВК мы исследовали на примере Эстонии и Литвы, тем более это уже давно нормальная практика в развитых странах. Обсуждая модель резидентства и организационного оформления «Дія City», мы, конечно, не могли не учесть опыт белорусского Парка высоких технологий и других успешных цифровых хабов.

Но «Дія City» — это не просто копия успешных практик. Лучшие практики мы детально и очень подробно проработали с ведущими украинскими ИТ-компаниями и бизнес-ассоциациями. «Дія City» — это продукт консенсуса всех стейкхолдеров ИТ-отрасли.

Мы сфокусированы на том, чтобы полноценно и в полном объеме реализовать проект «Дія City». Кроме того, в работе проекты по внедрению е-резидентства и легализации рынка виртуальных активов в Украине. Также работаем со стартапами, чтобы создать в Украине комфортную экосистему для их старта и существования, повысить качество образования ИТ-специалистов в Украине.

Мы начинаем сотрудничество с уже сформировавшейся успешной отраслью. Наши специалисты уже конкурентны, а цены на услуги ИТ-компаний — на мировом уровне. Все наверняка слышали об успехах Grammarly или Reface, но это лишь вершина айсберга, самые громкие удачи украинского ИТ. Снимая ряд ограничений и существенно устраняя трансакционные издержки, мы ожидаем рост продуктивности и конкурентоспособности украинской IT-отрасли. Я уверен, что благодаря «Дія City» Украина станет одним из передовых восточноевропейских хабов высоких технологий.

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