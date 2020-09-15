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Замминистра финансов РБ лучше Нацбанка знает о текущей ситуации с ЗВР
Источник материала: АФН
Замминистра финансов Андрей Белковец в интервью российским СМИ заявил, что Нацбанк Беларуси в течение двух минувших недель не использовал резервы для поддержания курса белорусского рубля.
"Последние две недели Нацбанк резервы на поддержание курса больше не тратит, и предпосылок, что сейчас резервы начнут снижаться, нет», - сказал Белковец.
«А если мы закроем сделку с РФ, то можно ожидать роста текущего уровня золотовалютных резервов», - добавил замминистра.
Как сообщалось, только в августе ЗВР Беларуси сократились на рекордные $1,4 млрд. из-за резкого спроса на валюту и оттока валютных вкладов из банков на фоне массовых протестов в стране, спровоцированных фальсификацией итогов выборов и жестоким насилием в отношении протестующих.
Однако, заявление Белковца расходится оперативной информацией о состоянии рынка. Как сообщает тг-канал «Эканомiка» (https://t.me/lukanomika) со ссылкой на собственные источники, за первые 2 недели сентября население вывело из банков около $260 млн., из которых около $100 млн. приходятся на переводные вклады (карточки) и $160 млн. - на срочные валютные вклады.
Как сообщалось, в августе население вывело из банков
Таким образом, отток вкладов замедлился, но все равно не может не вызвать тревогу. В свою очередь источники
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Замминистра финансов Андрей Белковец в интервью российским СМИ заявил, что Нацбанк Беларуси в течение двух минувших недель не использовал резервы для поддержания...
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