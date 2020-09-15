Беларуси присвоен «негативный» рейтинг. Что это значит?

пишет infobank.by А когда рейтинг снижается, инвесторы и предприниматели отворачиваются и уходят туда, где безопаснее. К сожалению, рейтинг Беларуси понижен,infobank.by

11 сентября 2020 года рейтинговое агентство S&P Global Ratings пересмотрело прогноз по долгосрочным рейтингам Беларуси по обязательствам в иностранной и национальной валюте со «Стабильного» на «Негативный».

Это сделано в связи с тем, что международные эксперты видят повышенные риски для белорусской экономики и для финансовой стабильности в нашей стране после президентских выборов 9 августа.

Вот только несколько основных фактов, которые насторожили S&P Global Ratings:

компании и физлица в Беларуси конвертируют свои сбережения в иностранную валюту и выводят часть средств из банковской системы

произошло обесценивание белорусского рубля почти на 20% с начала года

увеличился правительственный долг, который почти полностью взят в иностранной валюте

эксперты опасаются, что «повышенная политическая неопределенность» может сохраняться на протяжении длительного времени, что окажет давление на перспективы экономического роста в Беларуси и ограничит для нашей страны доступ к рынкам капитала на 1-1,5 года.

— как следствие, был пересмотрен долгосрочный прогноз по рейтингам Беларуси со «Стабильного» на «Негативный».

S&P Global Ratings отметило, что Беларуси, по-прежнему, доступны кредиты России и Китая. Однако этих денег может оказаться недостаточно для обслуживания государственного долга.

Кроме того, дальнейший отток депозитов физических и юридических лиц с последующей их конвертацией в иностранную валюту — истощит валютные резервы Национального банка.

Есть ли свет в конце туннеля?

S&P Global Ratings заявило, что может пересмотреть прогноз по рейтингу Беларуси, если в Беларуси будут реализованы два условия:





снижение политической неопределенности

повышение стабильности финансового сектора страны

— следующая публикация S&P Global Ratings по суверенным рейтингам Беларуси должна состояться 2 октября 2020 г.

Напомним, накануне, 10 сентября, стало известно, что Международный валютный фонд отказался выдать Беларуси кредит в 940 млн долларов для поддержки экономики в условиях пандемии.



