В Беларуси разрабатывается приложение «Красная кнопка» - экстренное сообщение о задеражании

«Красная кнопка» отправит сообщение адвокату, даже если ОМОН забрал телефон

Александр Литреев рассказал dev.by, чем приложение может быть полезно протестующим в Беларуси, что появится нового именно для нашего региона и как помочь разработчикам. «Красная кнопка» — приложение, которое во время акций протеста отправляет данные о задержанных правозащитникам. Вроде экстренного оповещения, но с более широким функционалом. Появилось в России, в 2017-м во время протестов Алексея Навального. Сегодня создатели проекта готовят релиз «Красной кнопки» в Беларуси. Крайний срок — 20 сентября. Руководитель проектаdev.by, чем приложение может быть полезно протестующим в Беларуси, что появится нового именно для нашего региона и как помочь разработчикам.

Проект «Красная кнопка» появился в России во время антикоррупционных протестов после выхода фильма Алексея Навального «Он вам не Димон» и стал самым популярным приложением для сообщений о задержаниях протестующих. Сегодня активных установок (когда приложение открывается хотя бы один раз в месяц) — около 50 тыс на iOS и около 30-40 тыс на Android.





Во время каждой крупной акции протеста в России «Красной кнопкой» пользуется примерно 60 процентов от общего числа задержанных.

Как работает «Красная кнопка»

Пользователь устанавливает приложение на телефон, регистрируется, вводит персональные данные, даёт доступ к уведомлениям и геолокации. В России у граждан после задержания есть возможность воспользоваться телефоном — если не позвонить или написать адвокату, то хотя бы отправить ему уведомление через приложение. Пользователь нажимает «Красную кнопку» — и правозащитники в своей версии программы видят, в какое отделение он доставлен, а списку экстренных контактов пользователя отправляется смс с информацией о его задержании.









Руководитель проекта Александр Литреев.

Как обрабатываются заявки от задержанных

Когда человек нажимает кнопку, в базе данных создаётся запись: «такой-то человек задержан в такой-то точке, у него на телефоне остался такой-то заряд батареи». Заявка ставится в очередь, система ищет свободного правозащитника. Если их в данный момент нет, заявка автоматически отправляется одному из ближайших доступных юристов. В некоторых случаях, когда большое количество задержанных увозят в одно РУВД, их заявки могут быть сгруппированы и переданы одному правозащитнику.





Пока правозащитник готовится к выезду к подзащитному, приложение отправляет смс-сообщения всему списку экстренных контактов, которые указал пользователь. В этих сообщениях содержится информация: кто, когда и где задержан. И ссылка, по которой можно отследить местоположение телефона пользователя. После того как человек освобожден (и он сам или правозащитник указал это в приложении), его история перемещения удаляется с сервера.

Чем «Красная кнопка» отличается от встроенного сервиса вызова экстренной помощи на iPhone

На iPhone можно вызвать экстренные службы и выслать смс с информацией о своём местоположении доверенным контактам. Функционал «Красной кнопки» шире. Во-первых правозащитники получают статистику по массовым задержаниям.





Мы агрегируем информацию и оповещаем пользователей в Твиттере. Например: «На Болотной менее, чем за 5 минут задержали 50 человек». Это помогает правозащитникам лучше понимать ситуацию.





У большинства людей нет личных адвокатов. Многие наши пользователи — люди, которые выходят на протесты впервые и никогда не сталкивались с задержаниями. С помощью «Красной кнопки» мы пытаемся таким людям помочь.





Во-вторых, после нажатия, «Красная кнопка» рассылает информацию доверенным контактам пользователя со ссылкой. Пройдя по этой ссылке, каждый адресат может отслеживать нахождение своего друга или родственника. Ссылка для каждого задержания уникальная и работает только до тех пор, пока человек задержан.













Кто разрабатывает «Красную кнопку»

Мы собрали новую команду, чтобы создать с нуля свежую версию. Нас трое: два россиянина и серб. У всех опыт работы в ИТ — 5-6 лет. Я занимаюсь бэкендом, остальные готовят Android и iOS-версии. Планируем создать приложение, которые будет помогать задержанным в трёх странах: России, Беларуси и Сербии (там тоже сейчас много акций протестов и задержаний).





Приложение почти закончено. В бэкенде готово всё, кроме push-уведомлений (о них раскажем позже). Фронтенд закончен примерно на 50 процентов. Готово приложение под Android, на днях должны завершить разработку под iOS и получить согласие Apple на размещение в сторе. Крайний срок релиза — 20 сентября.

Специфика задержаний в Беларуси

В Беларуси силовики часто отбирают телефоны у задержанных или надевают на людей наручники — нажать «Красную кнопку» становится невозможным. Поэтому для новой версии приложения мы разрабатываем функцию «отложенный запуск».





Перед посещением акций протеста человек может поставить для «Красной кнопки» таймер обратного отсчёта. Если время истекло и таймер не был отменён, то пользователь считается задержанным и его данные отправляются правозащитникам.

Чем белорусы могут помочь

В России мы работаем с достаточным количеством партнёров-правозащитников: ОВД-Инфо, «Агора», Команда-29, правозащитники «Открытой России» и другие. В Беларуси нам пока удалось установить предварительный контакт с правозащитным центром «Вясна». Поэтому мы сейчас очень заинтересованы в поиске независимых адвокатов и правозащитных организаций, которые готовы отстаивать права задержанных. Протесты в Беларуси охватывают многие города, не только Минск , и нам нужны правозащитники по всей стране.





В первые дни после выборов в Беларуси было задержано около 7 тыс человек. 7 тыс человек в один день (или даже один час) — не такая большая цифра для нашей системы. Технически она выдержит такой наплыв заявок. Но может не хватить человеческих ресурсов.





Потребуется много правозащитников, чтобы успеть всех обеспечить правовой помощью. Наверное, это основная проблема для нас сейчас.





Финансовая помощь тоже не помешает. Для завершения разработки денег нам хватает. Но если заявок от задержанных белорусов будет много, нам придётся масштабироваться, чтобы успевать их обрабатывать. Скорее всего, будут и DDoS-атаки. Мы столкнулись с ними в 2017 году (наверное, был провластный заказ хакерам). Сейчас мы более-менее научились с атаками бороться, но это требует определённых затрат. Кроме того мы отправляем смс-сообщения родственникам задержанных, что тоже стоит денег.

Требуются:

правозащитники, адвокаты, готовые работать в Минске и в регионах;

финансовая поддержка (даже небольшие пожертвования сильно помогают);

нужны фронтэнд разработчики (Vue.js или React);

контакты СМИ и медиа, желающих получить оперативные сводки о задержаниях.