В Ляховичском районе из грузовика на легковушку вывалилась металлическая труба

Источник материала: Onliner

Вечером 14 сентября, в начале седьмого, на 17-м километре трассы Барановичи—Ляховичи произошло ДТП с участием МАЗа и Ford Focus. В ходе расследования происшествия установлено, что водитель грузовика (житель Барановичей 1986 года рождения) перевозил металлические трубы с нарушением правил перевозки грузов — на прицепе не было порта, сообщает «Ляхавiцкi Веснiк».

На водителя МАЗа составлены два административных протокола. К ответственности будет привлечено и должностное лицо, допустившее автомобиль с техническими неисправностями на трассу. Он принадлежит одной из организаций в Барановичах.

Водитель Ford Focus не пострадал, как и другие участники дорожного движения. Легковушка получила механические повреждения.

Оба водителя были трезвыми.