ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Ляховичском районе из грузовика на легковушку вывалилась металлическая труба

15.09.2020 19:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Вечером 14 сентября, в начале седьмого, на 17-м километре трассы Барановичи—Ляховичи произошло ДТП с участием МАЗа и Ford Focus. В ходе расследования происшествия установлено, что водитель грузовика (житель Барановичей 1986 года рождения) перевозил металлические трубы с нарушением правил перевозки грузов — на прицепе не было порта, сообщает «Ляхавiцкi Веснiк».

На водителя МАЗа составлены два административных протокола. К ответственности будет привлечено и должностное лицо, допустившее автомобиль с техническими неисправностями на трассу. Он принадлежит одной из организаций в Барановичах.

Водитель Ford Focus не пострадал, как и другие участники дорожного движения. Легковушка получила механические повреждения.

Оба водителя были трезвыми.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вечером 14 сентября, в начале седьмого, на 17-м километре трассы Барановичи—Ляховичи произошло ДТП с участием МАЗа и Ford Focus. В ходе расследования происшествия...
 
Новости дня
Новости разные
 
МЧС развернуло между Беларусью и Украиной палатки для иудеев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus
15.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика