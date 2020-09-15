Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Данюк: протесты в Беларуси могут пойти по двум сценариям

Встреча в Сочи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко с большим интересом отслеживалась в Беларуси, ее итоги оживленно обсуждаются экспертным сообществом и простыми гражданами. Главный вопрос — обострится ли противостояние протестующих и власти, либо начнется столь ожидаемый диалог, в котором заинтересованы не только белорусы. Своей точкой зрения со слушателями радио Sputnik Беларусь поделился известный российский политический эксперт, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

"Вряд ли протестная волна в ближайшее время пойдет на спад. Мы слышали, что в преддверии инаугурации планируется множество акций, перекрытие дорог и забастовки на предприятиях. Если протестные акции будут проходить в мирном формате, это будет сохранением статус-кво, которое не будет сказываться на общественно-политической ситуации в Беларуси. Если же все это будет сопровождаться провокациями, стычками с представителями органов правопорядка, тогда ситуация может прийти к острой фазе конфликта", — полагает эксперт.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых по данным ЦИК победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК у нее чуть больше 10% голосов). В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Начиная с 12 августа протесты проходят мирно, в милиции говорят о "точечных задержаниях" самых активных участников.

Комментарий известного политического эксперта Никиты Данюка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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