ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Данюк: протесты в Беларуси могут пойти по двум сценариям

15.09.2020 19:33 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио
Данюк: протесты в Беларуси могут пойти по двум сценариям

Встреча в Сочи президентов Владимира Путина и Александра Лукашенко с большим интересом отслеживалась в Беларуси, ее итоги оживленно обсуждаются экспертным сообществом и простыми гражданами. Главный вопрос — обострится ли противостояние протестующих и власти, либо начнется столь ожидаемый диалог, в котором заинтересованы не только белорусы. Своей точкой зрения со слушателями радио Sputnik Беларусь поделился известный российский политический эксперт, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк.

© Sputnik / Андрей Александров
Эксперты оценили переговоры Путина и Лукашенко в Сочи

"Вряд ли протестная волна в ближайшее время пойдет на спад. Мы слышали, что в преддверии инаугурации планируется множество акций, перекрытие дорог и забастовки на предприятиях. Если протестные акции будут проходить в мирном формате, это будет сохранением статус-кво, которое не будет сказываться на общественно-политической ситуации в Беларуси. Если же все это будет сопровождаться провокациями, стычками с представителями органов правопорядка, тогда ситуация может прийти к острой фазе конфликта", — полагает эксперт.

Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Беларуси 9 августа после выборов президента, на которых по данным ЦИК победил Лукашенко (и набрал 80,1% голосов). Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская (по данным ЦИК у нее чуть больше 10% голосов). В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Начиная с 12 августа протесты проходят мирно, в милиции говорят о "точечных задержаниях" самых активных участников.

Комментарий известного политического эксперта Никиты Данюка слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

Читайте также:

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
О необходимости внутриполитического белорусского диалога рассуждает известный российский политический эксперт Никита Данюк.
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларуси присвоен «негативный» рейтинг. Что это значит?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

14.09.2020
Mir24.TV Belarus
15.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика