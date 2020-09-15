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Блогер Максим Кац: «Путь к свободе балтийских народов – отличный пример для Беларуси»
Источник материала: Партизан
Российский блогер провел параллели между белорусскими протестами в 2020-м и событиями в странах Балтии в 1991-м.
Так было в Риге в 1991 году. Со всех концов Латвии в столицу съезжались люди, чтобы защитить недавно возрожденную свободу и независимость своего государства.фото: gorod.lv
В своем свежем видео Максим Кац напоминает, что страны Балтии пережили большие социально-экономические трудности после выхода из СССР.
Тогда в Вильнюсе, Риге и Таллинне проходили такие же широкомасштабные акции протеста, как сейчас проходят на улицах крупных белорусских городов.
– Государство не стеснялась вводить армию и спецназ в столицы, чтобы противостоять протестующим. И все равно Прибалтика победила, потому что настойчивый мирный протест сделал свое дело, – отмечает Максим Кац.
Впоследствии грамотные реформы в странах Балтии «привели к тому, что ностальгии по советскому прошлому там практически не осталось».
– Путь к свободе балтийских народов – это отличный пример для Беларуси, как можно построить цивилизованные государства, несмотря на противостояние огромного тоталитарного государства.
На постсоветском пространстве, да и вообще в Восточной Европе, нет ни одного примера, что такие протесты, как сейчас происходят в Беларуси, не выиграли. Это произошло в Прибалтике, Украине, Грузии. Это произойдет и в Беларуси, – считает российский блогер,
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Российский блогер провел параллели между белорусскими протестами в 2020-м и событиями в странах Балтии в 1991-м.
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