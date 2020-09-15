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Путин одобрил предложения по изменениям в Конституцию Беларуси – «логичны и своевременны»

15.09.2020 19:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Президент РФ заявил, что считает начатую в Беларуси работу над конституционными изменениями логичной и своевременной.

"Мы знаем о вашем предложении начать работу по Конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно", - заявил Путин на встрече со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко.

В связи с этим он добавил, что в России известна позиция, которую белорусские представители изложили в ОБСЕ.

"В этой связи, в связи с работой над Конституцией уже создана, по-моему, соответствующая структура во главе с зампредом Конституционного суда. Уверен, что имея в виду ваш опыт политической работы, работа по этому направлению будет организована на самом высоком уровне и это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит, создаст условия для дальнейшего развития", - цитирует interfax.by Путина.
 
 
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Президент РФ заявил, что считает начатую в Беларуси работу над конституционными изменениями логичной и своевременной.
 
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