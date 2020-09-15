Глава дипломатии ЕС оговорился, назвав Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель на заседании Европарламента ошибочно назвал Александра Лукашенко нелегитимным президентом Украины. И только после смеха в зале поспешил исправиться.



«Мы считаем выборы в Белоруссии сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко как нелегитимного президента Украины. Конечно, Белоруссии. Безусловно, Белоруссии, о чем я только думал, извините», – сказал Жозеп Боррель.