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Глава дипломатии ЕС оговорился, назвав Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»

15.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель на заседании Европарламента ошибочно назвал Александра Лукашенко нелегитимным президентом Украины. И только после смеха в зале поспешил исправиться.

«Мы считаем выборы в Белоруссии сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко как нелегитимного президента Украины. Конечно, Белоруссии. Безусловно, Белоруссии, о чем я только думал, извините», – сказал Жозеп Боррель.



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Только после смеха в зале Жозеп Боррель поспешил исправиться.
 
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