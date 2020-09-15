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Глава дипломатии ЕС оговорился, назвав Лукашенко «нелегитимным президентом Украины»
15.09.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель на заседании Европарламента ошибочно назвал Александра Лукашенко нелегитимным президентом Украины. И только после смеха в зале поспешил исправиться.
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Только после смеха в зале Жозеп Боррель поспешил исправиться.
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