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Онлайн: что Apple прямо сейчас показывает миру на самой ожидаемой презентации года

15.09.2020 20:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня, 15 сентября, Apple проводит большую презентацию новых гаджетов и онлайн-сервисов. Обычно в сентябре производитель показывает следующее поколение смартфонов iPhone. Но похоже, что в этот раз традиция прервется — анонс аппаратов перенесут на более поздний срок. Или все же не перенесут? 42.TUT.BY следит за мероприятием и в текстовой трансляции кратко и по делу рассказывает о самом главном.

Ниже — цены популярных у нас iPhone:

 
 
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