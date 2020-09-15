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Онлайн: что Apple прямо сейчас показывает миру на самой ожидаемой презентации года
Источник материала: Tut.by
Сегодня, 15 сентября, Apple проводит большую презентацию новых гаджетов и онлайн-сервисов. Обычно в сентябре производитель показывает следующее поколение смартфонов iPhone. Но похоже, что в этот раз традиция прервется — анонс аппаратов перенесут на более поздний срок. Или все же не перенесут? 42.TUT.BY следит за мероприятием и в текстовой трансляции кратко и по делу рассказывает о самом главном.
Ниже — цены популярных у нас iPhone:
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В этот раз мероприятие идет в записи в онлайн-формате.
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