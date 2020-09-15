Минское «Динамо» играет в гостях с «Витязем». Онлайн

Источник материала: Tut.by

Во втором матче выездной серии минское «Динамо» сыграет в гостях с подольским «Витязем».



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Зубры» имеют в своем активе шесть очков, что позволяет занимать высокое четвертое место в Западной конференции.

Что касается «Витязя», то пока подмосковная команда на девятом месте, но она сыграла на один матч меньше минчан.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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