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Минское «Динамо» играет в гостях с «Витязем». Онлайн

15.09.2020 20:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Во втором матче выездной серии минское «Динамо» сыграет в гостях с подольским «Витязем».


Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

«Зубры» имеют в своем активе шесть очков, что позволяет занимать высокое четвертое место в Западной конференции.

Что касается «Витязя», то пока подмосковная команда на девятом месте, но она сыграла на один матч меньше минчан.

SPORT.TUT.BY рассказывает о ходе матча.

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Во втором матче выездной серии минское «Динамо» сыграет в гостях с подольским «Витязем».
 
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