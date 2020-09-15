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Apple презентует свои новинки: ждем новый iPad Air и надеемся на iPhone 12

15.09.2020 20:03 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня в 20:00 по минскому времени стартует презентация новых продуктов Apple. В прошлые годы сентябрьские Apple Event означали, что нас ждут свежие линейки iPhone. Однако в этот раз, если верить ряду источников, смартфоны задержатся до октября — хотя в случае с Apple загадывать наверняка сложно.

Зато почти точно нас порадуют новым поколением iPad Air, шестым поколением Apple Watch с пульсоксиметром и рядом других новинок. Сюрпризом может стать AirPods Studio — мониторные наушники и дополнительная модель в семействе AirPods.

Также на сентябрьских презентациях Apple обычно называет дату выхода операционных систем. Скорее всего, сегодня мы узнаем, когда выйдут пользовательские версии iOS 14, watchOS 7, macOS Big Sur и другой софт.

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Сегодня в 20:00 по минскому времени стартует презентация новых продуктов Apple. В прошлые годы сентябрьские Apple Event означали, что нас ждут свежие линейки iPhone. Однако в...
 
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