Apple презентует свои новинки: ждем новый iPad Air и надеемся на iPhone 12

Источник материала: Onliner Сегодня в 20:00 по минскому времени стартует презентация новых продуктов Apple. В прошлые годы сентябрьские Apple Event означали, что нас ждут свежие линейки iPhone. Однако в этот раз, если верить ряду источников, смартфоны задержатся до октября — хотя в случае с Apple загадывать наверняка сложно.

Зато почти точно нас порадуют новым поколением iPad Air , шестым поколением Apple Watch с пульсоксиметром и рядом других новинок. Сюрпризом может стать AirPods Studio — мониторные наушники и дополнительная модель в семействе AirPods .

Также на сентябрьских презентациях Apple обычно называет дату выхода операционных систем. Скорее всего, сегодня мы узнаем, когда выйдут пользовательские версии iOS 14, watchOS 7, macOS Big Sur и другой софт.