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Apple презентует свои новинки: ждем новый iPad Air и надеемся на iPhone 12
Источник материала: Onliner
Сегодня в 20:00 по минскому времени стартует презентация новых продуктов Apple. В прошлые годы сентябрьские
Зато почти точно нас порадуют новым поколением
Также на сентябрьских презентациях Apple обычно называет дату выхода операционных систем. Скорее всего, сегодня мы узнаем, когда выйдут пользовательские версии iOS 14, watchOS 7, macOS Big Sur и другой софт.
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A13 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 3046 мАч, 1 SIM
Apple iOS, экран 4.7" IPS (750x1334), Apple A13 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, 1 SIM
Apple iOS, экран 6.1" IPS (828x1792), Apple A12 Bionic, ОЗУ 3 ГБ, флэш-память 64 ГБ, камера 12 Мп, аккумулятор 2942 мАч, 1 SIM
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Сегодня в 20:00 по минскому времени стартует презентация новых продуктов Apple. В прошлые годы сентябрьские Apple Event означали, что нас ждут свежие линейки iPhone. Однако в...
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